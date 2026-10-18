Sinh viên Sư phạm một năm kiếm cả tỷ đồng: Nắm giữ kỷ lục Việt, có bài hát lọt top hay nhất thế giới

Sinh viên này sở hữu nhiều thành công mà không nhiều người có được.

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác quen thuộc với khán giả Việt Nam. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh đứng sau loạt ca khúc như Vầng Trăng Khóc, Con Đường Mưa, Chiếc Khăn Gió Ấm, Mùa Đông Không Lạnh, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Bay Giữa Ngân Hà hay Nhật Ký Của Mẹ. Những sáng tác này từng được yêu thích rộng rãi, đặc biệt trong giai đoạn nhạc trẻ phát triển mạnh vào những năm 2000

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác quen thuộc với khán giả Việt Nam.

Thế mạnh của Nguyễn Văn Chung nằm ở những giai điệu dễ nhớ, ca từ gần gũi và câu chuyện tình cảm quen thuộc. Nhiều ca khúc trở thành một phần ký ức âm nhạc của khán giả thuộc thế hệ 8x, 9x, đồng thời giúp anh có cơ hội hợp tác với nhiều giọng ca được yêu thích thời bấy giờ.

Bên cạnh nhạc trẻ, Nguyễn Văn Chung còn dành khoảng 8 năm theo đuổi sáng tác nhạc thiếu nhi, cho ra đời hơn 300 ca khúc. Năm 2020, anh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc Sĩ Trẻ Sáng Tác Nhiều Ca Khúc Thiếu Nhi Nhất Việt Nam. Những sáng tác như Gia Đình Nhỏ, Hạnh Phúc To, Mẹ Ơi Có Biết hay Vui Đến Trường được sử dụng trong các gia đình và trường học, mở rộng đối tượng khán giả của nam nhạc sĩ.

Năm 2020, Nguyễn Văn Chung được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc Sĩ Trẻ Sáng Tác Nhiều Ca Khúc Thiếu Nhi Nhất Việt Nam

Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Chung là Nhật Ký Của Mẹ, qua giọng hát Hiền Thục. Ca khúc kể về tình yêu của người mẹ dành cho con từ lúc chào đời đến khi trưởng thành, tạo dấu ấn nhờ câu chuyện giàu cảm xúc và thông điệp về tình mẫu tử. Đây cũng là tác phẩm gắn liền với tên tuổi Hiền Thục trong nhiều năm.

Đáng chú ý, hành trình của Nhật Ký Của Mẹ còn ghi dấu tại thị trường quốc tế. Năm 2015, ca khúc được Trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica tại Đức đưa vào Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới - The Best Vol 36. Việc một sáng tác Việt Nam được lựa chọn vào tuyển tập này cũng là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Văn Chung cũng như âm nhạc Việt Nam.

Ca khúc Nhật Ký Của Mẹ do Nguyễn Văn Chung sáng tác từng được Trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica tại Đức đưa vào Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới

Theo thông tin từng được truyền thông đăng tải, Trung tâm Cybele tại Đức đã trả 5.000 USD tiền tác quyền cho một lần biểu diễn Nhật Ký Của Mẹ. Khoản tiền này cho thấy giá trị bản quyền mà một sáng tác có thể mang lại khi được khai thác ở thị trường nước ngoài. Trong những lần chia sẻ với truyền thông, Nguyễn Văn Chung cũng cho biết ca khúc là một trong những tác phẩm mang về cho anh nguồn thu tác quyền đáng kể.

Nguyễn Văn Chung là tác giả của ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Nếu Nhật Ký Của Mẹ là dấu ấn nổi bật của Nguyễn Văn Chung với đề tài gia đình, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình lại đưa âm nhạc của anh đến gần hơn với đông đảo công chúng trong một bối cảnh khác. Ca khúc được chú ý mạnh mẽ trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2025, đặc biệt qua phần trình diễn của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng tại các chương trình nghệ thuật lớn.

Với giai điệu hào hùng và ca từ hướng đến tình yêu quê hương, đất nước, tác phẩm được sử dụng tại nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Ca khúc cũng xuất hiện trong các chương trình thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm A50 và A80, qua đó tiếp cận thêm những nhóm khán giả ngoài phạm vi nghe nhạc trực tuyến thông thường.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được hiện tại đã được ghi nhận đạt hơn 10 tỷ lượt xem trên các nền tảng, thành tích này tiếp tục đưa tên tuổi Nguyễn Văn Chung đến với đông đảo công chúng

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được hiện tại đã được ghi nhận đạt hơn 10 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Thành tích này tiếp tục đưa tên tuổi Nguyễn Văn Chung đến với đông đảo công chúng, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của một ca khúc mang chủ đề quê hương, đất nước trong đời sống âm nhạc đương đại.

Với gia tài âm nhạc đồ sộ gồm hàng trăm bản hit và ca khúc phổ biến, Nguyễn Văn Chung sở hữu nguồn thu rất lớn từ tiền tác quyền bài hát. Anh từng được biết đến trong nhóm những nhạc sĩ có thu nhập bản quyền cao tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), với mức trung bình khoảng 300-500 triệu đồng mỗi quý, tương đương 1,2-2 tỷ đồng mỗi năm. Nhật Ký Của Mẹ được xem là một trong số các tác phẩm mang lại nhiều tiền tác quyền nhất.

Cuối năm 2025, Nguyễn Văn Chung tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi thông báo trúng tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc hệ đại học chính quy tại Nhạc viện TP.HCM ở tuổi 42

Cuối năm 2025, Nguyễn Văn Chung tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi thông báo trúng tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc hệ đại học chính quy tại Nhạc viện TP.HCM ở tuổi 42. Sau hơn hai thập kỷ sáng tác, đứng sau nhiều ca khúc quen thuộc và có những dấu mốc đáng chú ý về tác quyền, nam nhạc sĩ quyết định trở lại giảng đường để bổ sung kiến thức chuyên môn.

Kể từ khi nhập học, Nguyễn Văn Chung thường xuyên chia sẻ những câu chuyện ở trường trên trang cá nhân, từ lịch học, các môn chuyên ngành đến những tình huống đời thường khi ngồi cùng lớp với các sinh viên trẻ tuổi. Anh cũng đề cập đến việc sắp xếp thời gian giữa học tập và công việc sáng tác.

Nguyễn Văn Chung thường xuyên chia sẻ những câu chuyện ở trường trên trang cá nhân

Ở tuổi 42, khi đã có một gia tài âm nhạc được nhiều thế hệ khán giả biết đến, Nguyễn Văn Chung vẫn dành thời gian theo đuổi chương trình đại học. Bước ngoặt này là một nét đáng chú ý trong hành trình của nam nhạc sĩ, bên cạnh những dấu mốc đã có với các ca khúc quen thuộc, kỷ lục về sáng tác nhạc thiếu nhi và tác phẩm được giới thiệu tại nước ngoài.

Ảnh: FBNV