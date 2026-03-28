Sinh viên ĐH top 1 tạt axit 5 con gấu, bị cả nước tẩy chay: 24 năm âm thầm chuộc lỗi và thân phận hiện tại gây ngỡ ngàng

Trong thế giới của những thần đồng, người ta thường chỉ mải mê ca tụng những bộ óc siêu việt mà quên mất rằng trí tuệ nếu thiếu đi sự định hướng nhân cách đúng đắn sẽ dễ dàng trở thành một con dao hai lưỡi. Một đứa trẻ có thể giải được những bài toán thiên niên kỷ nhưng lại hoàn toàn mù mờ trước những quy tắc ứng xử cơ bản nhất của con người.

Câu chuyện của Lưu Hải Dương - sinh viên xuất sắc hàng đầu của Đại học Thanh Hoa, đại học TOP 1 của Trung Quốc là minh chứng sống động nhất cho sự lệch lạc ấy. Từ một "hạt giống vàng" của quốc gia, chỉ trong một đêm, cậu đã trở thành kẻ tội đồ bị cả xã hội quay lưng vì một thí nghiệm điên rồ, để rồi phải dành cả phần đời còn lại để nỗ lực thoát ra khỏi bóng tối của chính mình.

Lưu Hải Dương

Thí nghiệm điên rồ của một thiên tài IQ cao nhưng lệch lạc nhân cách

Lưu Hải Dương sinh năm 1980 trong một gia đình đơn thân tại Trung Quốc. Mẹ anh, một nữ tài xế xe tải với lòng tự trọng cực đoan, đã một mình nuôi con và cắt đứt liên lạc với người cha. Để bảo vệ con, bà nhốt anh trong nhà từ bé. Trước năm 5 tuổi, thế giới của Hải Dương chỉ gói gọn trong bốn bức tường. Sự cách biệt xã hội quá lâu khiến anh trở nên đờ đẫn trong giao tiếp, nhưng lại dồn hết năng lượng vào việc học để thỏa lòng mong mỏi của mẹ.

Hải Dương đỗ Đại học Thanh Hoa theo đúng kỳ vọng của gia đình, dù anh thực chất chỉ đam mê sinh học. Trong những năm tháng đại học, anh vẫn duy trì thói quen đọc ngấu nghiến sách về động vật. Bi kịch bắt đầu khi anh bị ám ảnh bởi một giả thuyết: "Liệu khứu giác của gấu có thực sự nhạy bén như sách vở nói?".

Ngày 23/2/2002, Hải Dương mang theo axit sulfuric và xút ăn da pha sẵn vào vườn thú Bắc Kinh. Anh tiến đến chuồng gấu, thản nhiên đổ thẳng hóa chất lên người 5 con gấu, gồm gấu đen, gấu ngựa và gấu nâu. Anh tin rằng với bản năng tự nhiên, chúng sẽ ngửi thấy mùi nguy hiểm và chạy thoát để chứng minh giả thuyết của mình.

Nhưng thực tế không như sách vở. Những con gấu không hề chạy trốn mà đau đớn gào thét, có con sùi bọt mép, có con quằn quại trên nền xi măng bốc khói trắng xóa. Một con gấu đen thậm chí đã mù vĩnh viễn và bị bỏng nặng toàn bộ phần miệng. Hình ảnh kinh hoàng ấy đã biến Lưu Hải Dương thành kẻ tội đồ trong mắt công chúng.

Lưu Hải Dương thời điểm bị bắt giữ

Nhiều người khi ấy không thể hiểu nổi lý do một sinh viên xuất sắc lại làm ra hành động kinh khủng như vậy

Liên quan đến sự việc nghiêm trọng này, chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng Lý Mai Cẩn khi đó đã nhận định: Hải Dương không phải kẻ ác muốn trả thù xã hội, mà là một "đứa trẻ lớn xác" thiếu hụt trầm trọng kiến thức thường thức và sự thấu cảm do bị cô lập quá lâu trong môi trường giáo dục chỉ trọng điểm số.

Bản án nhân văn và hành trình chuộc lỗi thầm lặng

Năm 2002, trước làn sóng đòi khai trừ học tịch, tòa án quận Tây Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: Tuyên án Lưu Hải Dương phạm tội cố ý hủy hoại tài sản nhưng miễn hình phạt hình sự. Đại học Thanh Hoa cũng đưa ra mức kỷ luật "đuổi học hưởng án treo", cho phép anh tiếp tục học tập dưới sự giám sát. Chính sự khoan dung này đã mở ra cơ hội sống cho Lưu Hải Dương.

Sau khi tốt nghiệp, anh chọn cách im lặng tuyệt đối trước truyền thông để học tập điên cuồng. Anh trúng tuyển nghiên cứu sinh tại Viện Vi điện tử thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc và lấy bằng Tiến sĩ vào năm 2009. Suốt nhiều năm, anh thầm lặng làm việc, công bố hàng chục bài báo khoa học quốc tế và trở thành trụ cột trong các dự án xe điện năng lượng mới.

Phải đến năm 2023, khi thông tin về việc Lưu Hải Dương đã trở thành Phó nghiên cứu viên (tương đương cấp bậc Phó giáo sư) tại Viện Hàn lâm bị rò rỉ, dư luận mới một lần nữa dậy sóng. Nhiều người đặt câu hỏi, rằng một người từng có hành vi tàn nhẫn với động vật có xứng đáng giữ vị trí quan trọng của quốc gia? Đại diện Viện Hàn lâm khi đó khẳng định: "Mọi quy trình tuyển dụng đều hợp lệ. Anh ấy đã chịu phạt và là một nhân viên rất tận tụy".

Vượt qua lỗi lầm tuổi trẻ, Lưu Hải Dương hiện tại âm thầm cống hiến cho việc nghiên cứu

Khi thiên tài lầm lỡ được trao cơ hội làm lại cuộc đời

Ở thời điểm hiện tại, Lưu Hải Dương được cho là vẫn đang tiếp tục công tác nghiên cứu tại Viện Hàn lâm và duy trì lối sống ẩn dật để tránh sự soi mói của dư luận. Hành trình của anh là lời cảnh tỉnh đắt giá về lối giáo dục chỉ trọng thành tích. Một đứa trẻ có thể thông minh kiệt xuất, nhưng nếu thiếu đi lòng trắc ẩn và sự kết nối với thực tế, tài năng ấy rất dễ trở thành mầm mống của bi kịch.

Thực tế tại Việt Nam, kịch bản "chín ép" về trí tuệ mà bỏ quên nhân cách cũng không hề xa lạ. Câu chuyện của Lưu Hải Dương cho thấy thành công ở tuổi trung niên của một thiên tài lầm lỗi không chỉ nằm ở chức danh cao quý, mà còn ở bản lĩnh đứng dậy từ đống đổ nát của nhân cách.

Đây cũng là bài học đắt giá cho bất cứ ai đang đứng trên đỉnh cao, hãy nhớ tài năng là thiên bẩm, nhưng đạo đức mới là thứ giữ cho tài năng đó không bị biến chất theo thời gian. Và sai lầm tuổi trẻ có thể rất kinh khủng, nhưng nó không nhất thiết phải là dấu chấm hết nếu chúng ta thực sự biết cách đứng lên và cống hiến để chuộc lỗi.

Theo Sohu, Zhihu