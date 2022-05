Sinh vật khổng lồ có thể nặng 3 tấn, dài 9m - Cá mập cũng trở nên nhỏ bé khi bơi bên cạnh

Dưới đây là một video ghi lại hình ảnh của một sinh vật khổng lồ đang bơi gần vịnh biển thuộc Trinidad - là một quốc gia nằm ở phía nam Biển Caribe, 11 km ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Một sinh vật khác bơi bên cạnh nó được cho là một con cá mập. Điều này khiến cho nhiều người phải kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của sinh vật này. Quả thực, chúng chính là một trong những sinh vật lớn nhất đại dương.

Xem video:

Cá đuối khổng lồ đại dương, cá mập cũng chẳng là gì khi so với nó!

Đây là sinh vật gì?

Sinh vật được nhắc đến ở trên chính là một con cá đuối đại dương khổng lồ, còn gọi là cá nạng hải (Tên khoa học: Mobula birostris) - là loài cá đuối lớn nhất trong họ Mobulidae cũng như là loại cá đuối lớn nhất trên thế giới.

Loài cá này phân bố chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, đôi khi cũng xuất hiện ở vùng biển ôn đới. Cá đuối đại dương khổng lồ có thân hình dẹp đặc trưng của loài cá đuối nhưng có kích thước rất ấn tượng với chiều dài lên đến 9m, nặng khoảng 3 tấn!

Cá đuối khổng lồ. Ảnh: DataMares

Chiều dài trung bình của cá đuối là khoảng 4,5 m; giống như nhiều loài sinh vật to lớn của đại dương, cá đuối chủ yếu ăn sinh vật phù du và những thông tin về chúng vẫn là điều bí ẩn vì loài cá này sống ở đáy biển sâu.

Theo một nghiên cứu năm 2016 có tên 'Giant rays shown to be predators of the deep' trên trang Phys.org cho thấy, 73% thức ăn của chúng chính là các sinh vật mesopelagic (các sinh vật sống ở tầng trung sinh dưới đáy biển sâu).

Cá đuối khổng lồ đại dương cũng là một trong những sinh vật có bộ não lớn nhất, với khối lượng lên đến 200 g (so với não người, nặng khoảng 1,3 g và gấp 5 đến 10 lần khối lượng não của cá nhám voi).

Cá đuối đại dương khổng lồ cũng có tỷ lệ khối lượng não so với khối lượng toàn bộ cơ thể lớn nhất so với bất cứ loài cá nào khác (tỷ lệ này phản ánh sự thông minh của các loài động vật). Đó chính là lý do khiến cá đuối đại dương là một trong những sinh vật thông minh nhất đại dương.

Tấm mang của cá đuối có giá Y học trong Y học Cổ truyền Trung Quốc. Ảnh: Pinterest

Một sự thật thú vị về sinh vật to lớn này chính là chúng sẽ chết nếu ngừng bơi hay nói cách khác, chúng phải bơi liên tục không ngừng nghỉ suốt cuộc đời của mình. Lý do là việc bơi lội giúp chúng hấp thụ dưỡng khí để thở.

Mặc dù to lớn nhưng cá đuối khổng lồ là sinh vật hiền lành và vô hại với con người. Cá đuối đại dương khổng lồ thậm chí còn tò mò lại gần các thợ lặn. Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, viết tắt là IUCN xếp chúng vào 1 trong 16.000 loài đang bị đe dọa.

Nguyên nhân chủ yếu đe dọa sinh vật này chính là con người. Việc săn cá đuối để lấy tấm mang - Gill plate (bộ phận giúp cá đuối lọc thức ăn là các sinh vật phù du nhỏ) - để làm thuốc đã khiến số lượng cá đuối bị giảm sút nghiêm trọng.

https://soha.vn/sinh-vat-khong-lo-co-the-nang-3-tan-dai-9m-ca-map-cung-tro-nen-nho-be-khi-boi-ben-canh-2022050410022195.htm