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Sinh bé trai xong, người mẹ để lại con rồi mất liên lạc

Hoài Nam
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Sau khi sinh một bé trai khỏe mạnh tại Trung tâm Y tế Tiên Điền (Hà Tĩnh), người mẹ bất ngờ rời khỏi bệnh viện, để lại con sơ sinh và mất liên lạc.

Ngày 8/7, thông tin từ UBND xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phát đi thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Y tế Tiên Điền.

Theo thông báo tìm người thân, vào khoảng 6h ngày 5/7, một sản phụ đến Khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Tiên Điền để sinh con. Đến 8h30 cùng ngày, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 2,7 kg. Sau sinh, sức khỏe của hai mẹ con ổn định và được chuyển về giường bệnh để tiếp tục theo dõi.

Sản phụ không xuất trình giấy tờ tùy thân, chỉ tự khai tên là N. A. T. (SN 2007), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

UBND xã Tiên Điền phát thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Y tế Tiên Điền.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, nhân viên y tế phát hiện sản phụ không có mặt tại Khoa Phụ sản, chỉ còn bé trai sơ sinh nằm trên giường bệnh. Trung tâm Y tế nhiều lần liên hệ theo số điện thoại sản phụ cung cấp nhưng không được do số điện thoại không tồn tại.

Đến nay, đơn vị vẫn chưa thể liên lạc với người mẹ và người thân. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tiên Điền đã lập biên bản xác nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và bàn giao cháu bé cho Trung tâm Y tế Tiên Điền tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện sức khỏe của bé ổn định, ăn ngủ bình thường.

UBND xã Tiên Điền đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé liên hệ với địa phương để giải quyết theo quy định. Thông báo tìm thân nhân được niêm yết công khai từ ngày 8/7 đến hết ngày 14/7/2026.

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