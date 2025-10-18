Singapore thông qua thuế nhiên liệu xanh cho các chuyến bay

Ngày 14/10, Quốc hội Singapore nhất trí thông qua dự luật cho phép áp dụng thuế nhiên liệu hàng không bền vững (SAF levy) đối với các chuyến bay khởi hành từ nước này, nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu xanh trong ngành hàng không.

Sân bay Changi đang triển khai các yêu cầu sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững. (Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải Singapore)

Singapore đặt mục tiêu SAF chiếm 1% tổng lượng nhiên liệu hàng không sử dụng tại hai sân bay Changi và Seletar vào năm 2026. SAF chủ yếu được sản xuất từ chất thải như dầu ăn đã qua sử dụng, có thể pha trộn với nhiên liệu truyền thống mà không cần thay đổi hạ tầng.

Thuế sẽ do các hãng hàng không chi trả, nhưng họ có thể chuyển chi phí này sang hành khách. Dự kiến hành khách hạng phổ thông sẽ phải trả thêm khoảng 3 đô la Singapore cho chuyến bay ngắn, 6 đô cho chuyến bay trung bình và 16 đô cho chuyến bay dài như đi Tokyo hoặc London.

Hành khách quá cảnh hoặc chuyển tiếp sẽ không phải chịu thuế, nhằm duy trì sức cạnh tranh của Changi Airport. Các chuyến bay huấn luyện, nhân đạo hoặc từ thiện cũng được miễn trừ.

Chính phủ Singapore cam kết hiển thị rõ ràng mức thuế SAF cho từng hành khách và giữ chi phí ở mức có thể kiểm soát. Việc thu phí trước giúp đảm bảo ngân sách mua SAF ổn định, tránh biến động giá ảnh hưởng đến hãng bay và người tiêu dùng.

Một phần tiền thu được từ việc áp thuế nhiên liệu sẽ được thành lập một quỹ để mua nhiên liệu xanh. (Nguồn: Kua Chee Siong)

Bên cạnh việc áp thuế nhiên liệu, Singapore cũng đang làm việc với các công ty năng lượng để cải tiến các nhà máy lọc dầu hiện có, đồng thời các viện nghiên cứu trong nước đang đầu tư vào công nghệ mới nhằm thúc đẩy việc sản xuất nhiên liệu sinh học một cách bền vững và hiệu quả hơn.

Singapore cũng sẽ sử dụng nhiên liệu xanh có đầu vào bền vững với môi trường, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).



