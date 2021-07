Singapore bác bỏ thông tin sai sự thật về Covid-19 gắn mác Bộ Y tế

Nội dung tin nhắn phát tán trên mạng xã hội nói rằng đây là nghiên cứu của các nhà khoa học Singapore sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi của các bệnh nhân tử vong do Covid-19 . Tin nhắn còn khẳng định có thể điều trị Covid-19 bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chống đông máu...

Vì lý do đó, Singapore đã thay đổi chiến lược điều trị, cho các bệnh nhân dương tính dùng aspirin. Kết quả bệnh nhân bắt đầu hồi phục, sức khoẻ cải thiện. Chỉ trong 1 ngày, Singapore đã cho hơn 14.000 bệnh nhân được xuất viện về nhà.

Bộ Y tế Singapore khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Cơ quan này nhấn mạnh họ không đưa ra thông tin và khuyến cáo như vậy. Bộ Y tế Singapore cũng không có bất kỳ sự thay đổi các phác đồ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trên mạng xã hội lưu truyền thông tin về việc dịch Covid-19 không phải do virus gây ra. Ảnh: AP

Bộ Y tế Singapore nhấn mạnh Covid-19 là do virus gây ra, không phải do vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ gây ra. Dựa trên nhiều nghiên cứu khoa học và bằng chứng hiện tại, dịch Covid-19 là do virus SARS-CoV-2 gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng dịch Covid-19 do vi khuẩn gây ra.



Hồi tháng 4, cũng xuất hiện thông tin Covid-19 không phải do vi khuẩn gây ra, với nội dung: "Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới mổ tử thi người mắc Covid-19 và sau một cuộc điều tra, nước này đã xác định Covid-19 không phải do virus gây ra. Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện không phải virus, mà vi khuẩn mới là nguyên nhân khiến người bệnh tử vong và dẫn đến việc hình thành các cục máu đông trong mạch máu, dây thần kinh, dẫn tới việc bệnh nhân chết vì những vi khuẩn này".

Ngay sau đó, nhiều hãng tin uy tín trên thế giới, trong đó có Reuters, đã khẳng định bài viết trên là sai sự thật.

Theo trang trang web của chính phủ Singapore, một số người bị bệnh với Covid-19 cũng có thể bị nhiễm trùng do vi khuẩn như một biến chứng. Trong trường hợp này, thuốc kháng sinh có thể được khuyến nghị.

Một điều nữa là không thể chữa khỏi Covid-19 bằng aspirin. Aspirin không có tác dụng trực tiếp đối với virus gây ra Covid-19. Nếu cảm thấy không khỏe, hãy đến gặp bác sĩ sớm để được xét nghiệm và điều trị.