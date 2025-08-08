Sina: “Đá với tuyển Việt Nam là sai lầm lớn của tuyển Trung Quốc!”

Ngày 7/8, một số phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đăng tải thông tin rằng ĐTQG nước này định mời tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu trong tháng 10 hoặc 11 tới. Ban đầu, LĐBĐ Trung Quốc định mời Argentina nhưng sau đó lại chuyển hướng sang mời tuyển Việt Nam.

Ngay lập tức, trang Sina (Trung Quốc) đã đăng bài bình luận với tiêu đề: “Thất bại lớn nhất, đối thủ của tuyển Trung Quốc đã thay đổi từ Argentina sang Việt Nam: Họ đã thi đấu với các ĐTQG Việt Nam 7 lần trong 3 năm qua”. Bài viết này đưa ra quan điểm bất ngờ rằng việc chọn tuyển Việt Nam là “sai lầm lớn” của tuyển Trung Quốc.

“Liệu tuyển Trung Quốc có thực sự hết đối thủ? Tin tức mới nhất là tuyển Trung Quốc sẽ lại đối đầu tuyển Việt Nam trong một trận giao hữu. Đây là lần thứ 7 chỉ trong 3 năm, các ĐTQG Trung Quốc chạm trán Việt Nam ở mọi cấp độ. Trong 6 trận trước đó, các đội Trung Quốc duy trì thành tích bất bại với 4 trận thắng, 2 trận hòa. Chúng tôi sẽ chỉ ra 3 điểm để chứng minh rằng quyết định đá giao hữu với tuyển Việt Nam lần này thực sự là sai lầm lớn của tuyển Trung Quốc” – Sina bình luận.

Trang Sina phân tích về lý do đầu tiên: “Thứ nhất, tuyển Trung Quốc đã bắt đầu một hành trình dài đòi nợ sau khi thua tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán (ngày 1/2/2022 khi tuyển Việt Nam thắng 3-1). Trong 3 năm qua, các ĐTQG Trung Quốc đá 6 trận với các đội Việt Nam, thắng 4, hòa 2, ghi tổng cộng 12 bàn, trung bình 2 bàn/trận. Các đội tuyển Trung Quốc về cơ bản đã đòi nợ thành công trước bóng đá Việt Nam. Tuyển Trung Quốc không cần phải sắp xếp thêm một trận thứ bảy. Việc luôn cạnh tranh với cùng một đối thủ quả thật vô nghĩa”.

Trang báo Trung Quốc cho rằng đội nhà không nên đá giao hữu với tuyển Việt Nam.

Trang báo Trung Quốc đưa ra lý do thứ hai, cho tuyển sức mạnh của tuyển Việt Nam đã sa sút so với thời điểm thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022:

“Tuyển Việt Nam đã sa sút đáng kể trong thời gian gần đây. Chỉ hai tháng trước, tại vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam bị Malaysia đánh bại 4-0. Trong trận gặp Campuchia, đội chỉ xếp hạng 180 thế giới, tuyển Việt Nam cũng chỉ thắng sát nút 2-1 với tỷ lệ kiểm soát bóng 50-50 và 5 cú sút trúng đích. Có thể thấy sức mạnh của tuyển Việt Nam không còn như xưa”.

Lý do thứ ba mà Sina đưa ra, đó là tuyển Trung Quốc nên chọn những đội bóng tầm cỡ, có trình độ cao trên thế giới để thi đấu giao hữu, vừa mang về lợi nhuận vừa giúp các tuyển thủ cọ xát với những đối thủ đẳng cấp.

“Thứ ba, việc tuyển Trung Quốc chọn đối thủ giao hữu thực sự đáng ngạc nhiên. Ban đầu, tuyển Trung Quốc định mời Argentina đá giao hữu. Sau đó, có tin đồn rằng tuyển Trung Quốc sẽ đấu với các đội hạng hai ở châu Âu. Thế nhưng, những thông tin mới nhất lại khẳng định tuyển Trung Quốc sẽ đá với tuyển Việt Nam. Đáng lẽ, tuyển Trung Quốc nên chọn những đội tuyển có đẳng cấp cao, vừa giúp mang lại lợi nhuận, vừa có giá trị rèn luyện”.

Sina cho rằng tuyển Việt Nam đã suy yếu so với thời điểm đầu năm 2022.

Hiện tại, thông tin tuyển Trung Quốc sẽ giao hữu với tuyển Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở mức “tin đồn”. Cả LĐBĐ Trung Quốc lẫn LĐBĐ Việt Nam đều chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì liên quan tới kế hoạch này.