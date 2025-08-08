Rộ tin tuyển Việt Nam sẽ thay thế Argentina đối đầu tuyển Trung Quốc

Cụ thể, một số phương tiện truyền thông của Trung Quốc ngày 7/8 đã đăng tải thông tin rằng tuyển Trung Quốc sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam trong tháng 11 tới.

Theo Leisu Sports và 163, trận đấu dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 15/11. Hiện tuyển Trung Quốc đang rất coi trọng trận đấu này, bởi đây có thể là trận ra mắt của vị HLV tạm quyền sau khi HLV Branko Ivankovic bị LĐBĐ Trung Quốc (CFA) sa thải.

Trang Leisu Sports còn cho rằng trong những năm gần đây, LĐBĐ Trung Quốc và LĐBĐ Việt Nam thường xuyên có các hoạt động giao lưu bóng đá ở nhiều cấp độ ĐTQG. Vài ngày trước, chủ tịch CFA và chủ tịch VFF cũng đã ký biên bản hợp tác giữa hai liên đoàn. Trận giao hữu sắp tới giữa hai đội cũng chính là một bước đi quan trọng cho chiến lược hợp tác giữa hai bên.

Trong khi đó theo 163, tuyển Trung Quốc khả năng sẽ thi đấu giao hữu với nhà vô địch World Cup Argentina vào tháng 10. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được xác nhận một cách chính thức.

Truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc đưa tin rằng tuyển Việt Nam sẽ đấu tuyển Trung Quốc dự kiến vào tháng 11 tới.

Sáng 8/8, trang Best Eleven của Hàn Quốc lại đăng tải thông tin rằng ban đầu, tuyển Trung Quốc muốn thi đấu với Argentina nhưng sau đó lại thay đổi kế hoạch và chuyển hướng sang mời tuyển Việt Nam.

Đã có dư luận đồn đoán rằng tuyển Trung Quốc, vốn đã sa sút phong độ trong các trận đấu quốc tế gần đây, lo ngại về hậu quả của một thất bại tan nát trước một đội tuyển mang đẳng cấp đứng đầu thế giới như Argentina ngay trong trận đấu đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên, do đó CFA đã chọn đối thủ phù hợp hơn là tuyển Việt Nam.

Theo thống kê chính thức, tuyển Trung Quốc và Việt Nam từng đối đầu 6 lần. Tuyển Việt Nam thắng 1, thua 5. Kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là trận đấu vào ngày 1/2/2022, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã đánh bại tuyển Trung Quốc 3-1 ngay ngày đầu Tết Nguyên Đán. Trận đấu này khiến tuyển Trung Quốc bị dư luận nước nhà chỉ trích dữ dội.

Tuy nhiên, ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội vào ngày 10/10/2023, tuyển Trung Quốc do cựu HLV Jankovic dẫn dắt đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0.

Hiện tại, kịch bản tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Trung Quốc vẫn đang chỉ là tin đồn. Cả LĐBĐ Trung Quốc và LĐBĐ Việt Nam đều chưa có bất kỳ thông báo gì liên quan tới trận đấu này.