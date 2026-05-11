Siêu xe Lamborghini Fenomeno Roadster ra mắt. Video: Lamborghini

Tiếp nối phiên bản coupe Fenomeno ra mắt hồi tháng 8/2025, bản Roadster (mui trần) được sản xuất giới hạn chỉ 15 chiếc trên toàn cầu, bằng một nửa số lượng của 30 chiếc coupe vốn đã được bán hết trước đó.

Khác với nhiều mẫu siêu xe mui trần sử dụng mui cứng đóng mở điện hoặc cấu trúc mui tháo rời, Fenomeno Roadster sở hữu thiết kế mui trần cố định hoàn toàn, tức luôn ở trạng thái mở.

Điều này cho phép các nhà thiết kế tối ưu lại kiểu dáng với cửa kính bên hạ thấp, cánh gió carbon nhỏ trên mép kính chắn gió để điều hướng luồng khí, cùng hai gờ khí động học phía sau tựa đầu, đồng thời đóng vai trò chống lật.

Theo Lamborghini, các tinh chỉnh khí động học mới giúp Fenomeno Roadster đạt lực ép, độ ổn định, khả năng cân bằng và làm mát tương đương bản coupe, trong khi phần trọng lượng tăng thêm do bỏ mui chỉ ở mức vài kilogram.

Phiên bản ra mắt sử dụng màu sơn xanh Blu Cepheus kết hợp điểm nhấn đỏ Rosso Mars cùng nhiều chi tiết carbon lộ thiên, lấy cảm hứng từ hai màu đỏ – xanh đặc trưng của thành phố Bologna và gợi nhớ mẫu Miura Roadster 1968.

Bên trong, khoang lái mang tông đen - đỏ chủ đạo, điểm xuyết các họa tiết chữ Y cùng đường chỉ khâu tương phản, đúng với triết lý thiết kế hiện đại của Lamborghini .

Fenomeno Roadster được phát triển trên khung gầm monocoque sợi carbon và sử dụng hệ truyền động hybrid V12 mạnh nhất lịch sử hãng.

Động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L sản sinh 824 mã lực và mô-men xoắn 725 Nm, kết hợp ba mô-tơ điện – hai đặt phía trước và một tích hợp trong hộp số ly hợp kép 8 cấp. Năng lượng điện được cung cấp từ bộ pin 7 kWh.

Tổng công suất hệ thống đạt 1.065 mã lực, vượt qua mức 1.001 mã lực của Revuelto. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây và 0-200 km/h trong 6,8 giây, chỉ chậm hơn bản coupe 0,1 giây. Tốc độ tối đa vượt 340 km/h, thấp hơn đôi chút so với mức 350 km/h của bản coupe.

Lamborghini chưa công bố giá bán chính thức, song với số lượng giới hạn cùng vị thế đặc biệt, Fenomeno Roadster được dự đoán sẽ gia nhập nhóm siêu phẩm sưu tầm đắt giá như Reventon, Veneno, Centenario và Sián Roadster.

Fenomeno Roadster cũng là mẫu Lamborghini đầu bảng mui trần đầu tiên dựa trên nền tảng Revuelto mới, trong khi bản thân mẫu coupe này lại chưa có biến thể Roadster. Trước mắt, hãng được cho là đang phát triển Temerario Spyder với mui cứng đóng mở điện và hệ truyền động plug-in hybrid V8.