Siêu xe McLaren này có giá đắt hàng top thế giới: Quy đổi 543 tỷ đồng, là độc bản gắn liền với câu chuyện đặc biệt

Gordon Murray Special Vehicles đã phát triển S1 LM như một bản tri ân dành cho McLaren F1 GTR, đặc biệt phiên bản LM từng ghi dấu tại Le Mans. Mẫu xe này sử dụng nền tảng từ T.50 nhưng được tinh chỉnh sâu rộng. Quạt sau và bộ làm mát dầu được loại bỏ để tối ưu hóa trọng lượng và không gian cho khối động cơ V12 4,3 lít do Cosworth phát triển. Khối máy này có khả năng đạt vòng tua lên tới 12.100 vòng mỗi phút, tạo ra hơn 700 mã lực và đi cùng hộp số sàn 6 cấp.

Chiếc Gordon Murray S1 LM mang số khung 1 . Ảnh: gordonmurraysv

Hệ thống xả được chế tác bằng hợp kim Inconel và phủ lớp cách nhiệt bằng vàng 18 karat. Bốn ống xả đặt ở vị trí trung tâm tạo dấu ấn thẩm mỹ gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của F1 GTR. Thân xe được xây dựng hoàn toàn từ sợi carbon với trọng lượng mục tiêu chỉ khoảng 957 kg, mang lại trải nghiệm vận hành thuần khiết theo đúng phong cách mà Gordon Murray theo đuổi từ nhiều thập kỷ.

S1 LM khung số 1 xuất hiện trong sự kiện đấu giá tại Las Vegas đúng vào tuần diễn ra Grand Prix Công thức 1. Đây là chiếc cuối cùng còn lại dành cho khách hàng trong tổng số năm xe, và cũng là mẫu duy nhất được bán thông qua đấu giá. Điểm đặc biệt nhất nằm ở việc người sở hữu mới sẽ được gặp gỡ và cùng Gordon Murray định hình cấu hình cuối cùng cho chiếc xe, từ vật liệu nội thất cho đến những chi tiết thiết kế mang tính cá nhân.

Tại phiên đấu giá do RM Sotheby’s tổ chức, chiếc S1 LM được giới thiệu với mức kỳ vọng hơn 20 triệu USD (527 tỷ đồng). Khi búa gõ, giá cuối cùng đạt 20,63 triệu USD (543 tỷ đồng), đưa mẫu xe này trở thành một trong những siêu xe đời mới có giá đấu cao nhất từng được ghi nhận. Sự kiện này không chỉ nổi bật vì mức giá, mà còn vì tính độc bản trong từng công đoạn của chiếc xe.

Đây là chiếu siêu xe đời mới đắt nhất thế giới. Ảnh: gordonmurraysv

Đối với Gordon Murray, dự án S1 LM mang nhiều ý nghĩa cá nhân khi ông thực hiện trong giai đoạn hồi phục sau thời gian điều trị bệnh. Trong chia sẻ trước truyền thông, ông xem việc phát triển S1 LM là động lực để tiếp tục theo đuổi triết lý kỹ thuật thuần túy mà mình đã theo đuổi suốt sự nghiệp.

Với giới sưu tầm, S1 LM khung số 1 được đánh giá là mẫu xe mang giá trị lịch sử và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Sự kết hợp giữa số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế, di sản thiết kế của Gordon Murray và khả năng cá nhân hóa độc quyền khiến chiếc xe trở thành món đầu tư hiếm gặp trên thị trường siêu xe toàn cầu.