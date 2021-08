Siêu xe Lamborghini rã đồ giá hời, dân chơi Việt bày cách lên đời Huracan cho đại gia

Một doanh nghiệp nhập khẩu xe tư nhân trong nước mới đây đã chào hàng một chiếc Lamborghini Huracan Performante ở nước ngoài với tình trạng khá đặc biệt. Cụ thể, "siêu bò" này dường như đã gặp phải trục trặc ở một bộ phận nào đó khiến xe không thể sử dụng được nên đã bị chủ nhân để lại ở bãi rã đồ xe.

Nhân cơ hội đó, đơn vị nhập khẩu xe tại Sài Gòn đã gợi ý cho giới chơi xe trong nước, đặc biệt là những chủ xe Lamborghini Huracan rằng đây chính là cách nâng cấp từ phiên bản tiêu chuẩn (LP610-4) lên thành phiên bản đua Performante với giá rất hời. Như vậy, toàn bộ đồ nâng cấp sẽ là đồ "tháo xe" nên các chủ xe Lamborghini Huracan trong nước có thể an tâm đồ chính hãng thay vì hàng nhái kém chất lượng.

Thông qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy các chi tiết ngoại thất như cản trước/sau, đèn chiếu sáng, vành, gương,... đều ở trong tình trạng tốt, không bị trầy xước hay biến dạng nên nhiều khả năng chiếc xe này trước đó không gặp phải một tai nạn nào. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao chiếc xe lại trở thành đồ bỏ không để bị rã đồ.

Tại Việt Nam vẫn chưa có sự xuất hiện của mẫu Lamborghini Huracan Performante nào mặc dù xe đã được trình làng từ năm 2017. Chính vì vậy, đây là cách để bất kỳ đại gia nào trong nước đang sở hữu Huracan LP610-4 biến chiếc xe của mình trở nên khác biệt và độc nhất. Mức giá mà đại gia Việt cần bỏ ra để mua lại các chi tiết trên chiếc Huracan Performante hiện chưa được tiết lộ. Nhưng tài khoản đăng bán này tiết lộ mức giá sẽ khá hợp lý.



Lamborghini Huracan Performante là phiên bản hiệu năng cao của dòng Lamborghini Huracan, ngoại hình xe được thiết kế lại khá hầm hố. Cản trước được chia làm 5 khoang thay vì 3 như phiên bản cũ, líp cản trước có thêm hai khe thoát gió nhằm tăng tính khí động học. Ốp sườn bên hông xe đi kèm dải decal sọc hình cờ Ý. Đuôi xe có thêm cánh gió cố định. Cuối cùng là phần ống xả đơn đối xứng hai bên và được đưa lên cao.

Động cơ V10, dung tích 5,2 lít của Lamborghini Huracan Performante đã được tinh chỉnh với công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm, cao hơn 30 mã lực và 40 Nm so với bản tiêu chuẩn. Khối lượng của xe cũng nhẹ hơn 40 kg so với bản thường, kết hợp với hộp số bán tự động ly hợp kép và hệ dẫn động bốn bánh, vì thế siêu xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn, tuy nhiên vận tốc tối đa vẫn giữ ở mức 325 km/h.