Siêu uỷ ban đại diện 19 đơn vị có tổng doanh thu hơn 2 triệu tỷ đồng/năm sắp kết thúc hoạt động

Ngày 6/12, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình - Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện nghị quyết 18 của Chính phủ - tiếp tục ký, ban hành văn bản số 141 về kế hoạch định hướng, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) sẽ kết thúc hoạt động và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước với 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước về các bộ quản lý ngành, nghiên cứu mô hình tổ chức trực thuộc Chính phủ.

Theo kế hoạch được ban hành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ kết thúc hoạt động và chuyển chức năng, nhiệm vụ về Bộ Tài chính, các bộ chuyên ngành và các cơ quan liên quan.

Thực hiện theo phương án này, dự kiến sẽ chuyển chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với 19 tập đoàn, tổng công ty (hiện đang giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý) về Bộ Tài chính và Đầu tư phát triển hoặc Bộ Kinh tế phát triển.

Đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến phạm vi hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty sẽ do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý, bảo đảm tách chức năng quản lý Nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu.

Theo website của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đơn vị này được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Uỷ ban được thành lập năm 2018.

Tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Uỷ ban có một số nhiệm vụ và quyền hạn đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giao Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu như quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, trừ các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

Cùng đó, được quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được phê duyệt; Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp, trừ các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, trừ các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; phê duyệt, thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp…

Doanh thu 2024 của các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban đại diện ước đạt 120% kế hoạch

Uỷ ban này có chủ tịch và 4 phó chủ tịch, cùng đó là 8 vụ và văn phòng cùng trung tâm thông tin. Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đại diện sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Bên cạnh đó còn có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem); Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba); Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Và các đơn vị: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2); Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty diễn ra chiều 6/12, tại Hà Nội, báo cáo cho biết năm 2024, tình hình tài chính hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, doanh thu ước đạt 2.030.572 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm và bằng 107% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 111.692 tỷ đồng, bằng 158% kế hoạch năm và bằng 156% so với cùng kỳ. Giá trị nộp ngân sách nhà nước ước đạt 206.206 tỷ đồng, bằng 153% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ.

Về tình hình đầu tư phát triển, năm 2024, giá trị thực hiện đầu tư hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu ước đạt 160.000 tỷ đồng , bằng 130% so với cùng kỳ năm 2023.