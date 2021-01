Siêu trộm có 2 căn hầm trú ẩn và 4 khẩu súng bị khởi tố 4 tội danh

Ngày 24-1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã quyết định khởi tố 4 tội danh đối với Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

Theo đó, Luân bị khởi tố về các tội: Trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.

Một trong 2 căn hầm trú ẩn của "siêu trộm"

Ngày 7-1, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ và khám xét nơi ở của "siêu trộm" Luân tại phường Ea Tam. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 270 gam heroin, 174 kg pháo nổ, 4 khẩu súng, 24 cây rựa, mã tấu, 210 tượng gỗ và nhiều tài sản khác do Luân trộm cắp.

Nguyễn Thành Luân bị khởi tố 4 tội danh

Đặc biệt, sau vườn nhà, Luân đã đào 2 căn hầm bí ẩn. Một hầm Luân dùng để sử dụng ma túy và lẩn trốn khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện. Hầm còn lại Luân cất giấu pháo nổ để bán vào dịp Tến nguyên đán sắp tới.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện trước nhà Luân có hệ thống camera và gương cầu lồi để theo dõi từ xa, khi có người lạ xuất hiện sẽ tìm cách bỏ trốn.

Bước đầu, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ Luân đã gây ra gần 30 vụ trộm cắp ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Kết quả giám định cho thấy 2 khẩu súng có tính năng như súng quân dụng, 1 khẩu súng hơi và 1 khẩu súng thể thao.

Luân có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.