Siêu thị GO! Đà Lạt xin lỗi vụ bé trai 10 tuổi bị kiểm tra chỉ vì nghi trộm thanh socola

Trường Nguyên |

Lãnh đạo siêu thị GO! Đà Lạt thừa nhận thiếu sót và cam kết chấn chỉnh nhân viên an ninh trong cách làm việc với khách hàng, đặc biệt là trẻ em.

Ngày 14-10, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đại diện siêu thị GO! Đà Lạt đã trao thư xin lỗi đến gia đình bà N.V.X.T., phụ huynh của bé trai 10 tuổi bị an ninh siêu thị GO! Đà Lạt đưa vào phòng làm việc riêng mà không có người giám hộ vì nghi lấy cắp 1 thanh socola.

Siêu thị GO! Đà Lạt xin lỗi vụ bé trai 10 tuổi bị kiểm tra chỉ vì nghi trộm thanh socola- Ảnh 1.

Siêu thị GO! Đà Lạt - nơi xảy ra vụ việc bé trai 10 tuổi bị nhân viên an ninh kiểm tra khi không có người giám hộ.

Trong thư xin lỗi, lãnh đạo siêu thị cho rằng ngay sau khi nhận thông tin phản ánh đã tổ chức họp nội bộ để làm rõ vụ việc và ghi nhận thiếu sót trong quá trình xử lý tình huống, đặc biệt khi liên quan đến trẻ em.

Ban giám đốc siêu thị GO! Đà Lạt khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay lập tức và hoàn thiện quy trình của đội ngũ nhân viên an ninh tại siêu thị.

Trước đó, bà T. đăng tải lên mạng xã hội về việc con trai của mình, trong lúc đi siêu thị GO! Đà Lạt vào ngày 11-10 thì bị an ninh của siêu thị đưa vào phòng làm việc để kiểm tra vì nghi ngờ lấy cắp một thanh socola.

Trong quá trình này, bé trai 10 tuổi không có người thân hay người giám hộ bên cạnh. Tuy nhiên, khi xem lại camera an ninh thì ghi nhận bé có cầm thanh socola lên xem nhưng sau đó để lại đúng chỗ cũ. Không phát hiện bé lấy cắp, nhân viên an ninh nói "xong rồi, con không có lấy thì thôi, về đi".

Khi biết vụ việc, người mẹ liên hệ với Phòng chăm sóc khách hàng của siêu thị nhưng sau 1 ngày không được phản hồi. Gia đình chưa trình báo nhưng cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt đã nắm thông tin từ mạng xã hội và vào cuộc làm rõ.

Tự ý khám xét bé trai là sai luật

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết về mặt pháp lý, nhân viên siêu thị không có thẩm quyền "làm việc" hay "tạm giữ" người, kể cả trong trường hợp nghi ngờ khách hàng có hành vi trộm cắp.

Trong vụ việc trên, hành vi tự ý đưa bé trai 10 tuổi vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm mà không có người giám hộ là trái pháp luật, bởi đã xâm phạm quyền tự do thân thể và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của trẻ em.

Nếu gây ra tổn thương tinh thần, sang chấn tâm lý hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của bé trai, thì hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc phải bồi thường dân sự, tùy mức độ vi phạm.

