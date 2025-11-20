Hải quân Mỹ đã bất ngờ ra lệnh cho siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford, cùng một phần nhóm tác chiến của nó rời Địa Trung Hải để tiến về vùng biển Mỹ Latinh. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự mở rộng đáng kể của chiến dịch quân sự mang danh "chống ma túy" đang được Washington triển khai trong nhiều tháng qua và cũng là tín hiệu cho thấy Mỹ có thể sắp can dự sâu hơn vào khu vực Caribe, đặc biệt là Venezuela.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell, quyết định này được ban hành nhằm thực thi chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc "xóa sổ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và "chống khủng bố ma túy để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ".

Ông nhấn mạnh: "Sự hiện diện tăng cường của nhóm tác chiến tàu sân bay Ford trong khu vực thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam sẽ nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và triệt phá các hoạt động bất hợp pháp đe dọa an ninh của nước Mỹ ở Tây bán cầu".

Biểu tượng sức mạnh trên biển

USS Gerald R. Ford là niềm tự hào của Hải quân Mỹ, hiện là tàu sân bay hiện đại nhất thế giới, mang theo cả phi đoàn không quân hùng hậu gồm các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, cùng nhiều trực thăng MH-60R/S. Nhóm tác chiến hộ tống Ford gồm ít nhất bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke và một tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Theo USNI News, hiện chưa rõ toàn bộ nhóm tác chiến sẽ di chuyển hay chỉ một phần trong số đó. Một số tàu hộ tống như USS Forrest Sherman và USS Mitscher đang hoạt động độc lập ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, việc rút Ford khỏi Địa Trung Hải, nơi tàu này đang được triển khai theo kế hoạch cho thấy một sự điều chỉnh chiến lược lớn, buộc Hải quân Mỹ phải tái cơ cấu hiện diện tại châu Âu để ưu tiên cho bán cầu Tây.

Dự kiến, Ford sẽ mất ít nhất một tuần để vượt qua Đại Tây Dương. Khu vực nó sẽ hoạt động cụ thể trong phạm vi phụ trách của Bộ Tư lệnh miền Nam (USSOUTHCOM) vẫn chưa được công bố.

Thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi tới Venezuela

Việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay vào Caribe diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng gia tăng áp lực đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã liên tục tiến hành các hoạt động "biểu dương lực lượng" sát bờ biển Venezuela: máy bay ném bom chiến lược B-1 và B-52 bay phối hợp cùng tiêm kích F-35B của Thủy quân lục chiến trong các sứ mệnh tấn công mô phỏng, còn Hải quân và Không quân Mỹ đã thực hiện ít nhất 9 vụ tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy kể từ đầu tháng 9.

Các nguồn tin quân sự cho rằng, dù được gắn mác "chống tội phạm ma túy", chiến dịch này thực chất là một phần trong kế hoạch mở rộng ảnh hưởng quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe - nơi Venezuela vẫn là "điểm nóng" cứng đầu chống lại sức ép của Washington. Thậm chí, Tổng thống Trump mới đây còn xác nhận ông đã "bật đèn xanh" cho Cục Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật nhằm vào chính quyền ông Maduro.

Việc USS Gerald R. Ford, tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD được điều đến khu vực Mỹ Latinh không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện rõ quyết tâm tái lập sức mạnh của Mỹ ở Tây bán cầu. Với năng lực kiểm soát cả vùng biển và không phận trong phạm vi hàng trăm kilômét, Ford có thể trở thành "căn cứ nổi" cho các chiến dịch tấn công chính xác hoặc đặc nhiệm quy mô lớn nếu tình hình leo thang.

Theo Fox News, hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú hoặc hoạt động tại Caribe và Nam Mỹ. Khi Ford và nhóm hộ tống đến nơi, con số này có thể tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với việc gần 14% hạm đội chiến đấu của Hải quân Mỹ sẽ hiện diện tại khu vực do USSOUTHCOM phụ trách - tỷ lệ cao chưa từng có trong nhiều năm qua.

Giới phân tích nhận định, dù nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự quy mô lớn vẫn thấp, việc Mỹ dồn lực lượng chiến hạm và không quân tới Caribe rõ ràng là một thông điệp răn đe mạnh mẽ. Nó cho thấy Washington sẵn sàng chuyển từ chiến dịch "chống ma túy" sang "trừng phạt trực tiếp" nếu Caracas không nhượng bộ.

Tờ The War Zone bình luận: "Chỉ riêng việc rút Ford khỏi Địa Trung Hải đã là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang bước vào giai đoạn mới của chiến dịch quân sự ở Tây bán cầu". Với Ford - biểu tượng sức mạnh hải quân Mỹ, hiện trên đường tiến vào vùng biển Caribe, mọi động thái tiếp theo của Washington chắc chắn sẽ khiến khu vực này nóng lên từng ngày.