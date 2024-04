Siêu tàu cứu nạn "Made by Vietnam" trị giá hàng trăm tỷ đồng sắp ra khơi, chống chịu được cả bão tố

Siêu tàu cứu nạn hiện đại nhất Việt Nam sắp hoạt động

Việc tìm kiếm và cứu nạn trên biển luôn luôn là một công việc đầy thách thức và rủi ro. Để thực hiện hiệu quả công tác này không chỉ cần đến sự nỗ lực và kinh nghiệm của con người mà phải sự hỗ trợ của những thiết bị hiện đại nhất nhằm giảm thiểu thời gian cứu nạn, từ đó cứu sống được nhiều người dân.

Thời tiết và khí hậu trên biển ngày càng khó dự báo và phức tạp, đặc biệt các hiện tượng thời tiết như bão, áp thấp nhiệt đới luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và ngư dân. Do đó, việc đầu tư mạnh mẽ và hiện đại hóa các thiết bị tìm kiếm cứu nạn đã và đang trở thành một ưu tiên hàng đầu của Chính phủ nước ta.

Tàu SAR 631 là một phần của chương trình nhằm nâng cấp và hiện đại hóa hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải của Chính phủ. Đầu năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã giao nhiệm vụ cho Cục Hàng hải Việt Nam và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) triển khai dự án đóng mới tàu cứu nạn chuyên nghiệp hoạt động xa bờ.

Tàu SAR 631 đang được đóng mới tại Việt Nam, là lần đầu tiên Việt Nam tự thực hiện việc đóng tàu tìm kiếm cứu nạn cỡ lớn mà không cần nhập khẩu.

Hình ảnh mô phỏng “siêu tàu” cứu nạn chuyên dụng đóng mới, khai thác từ năm 2024. Ảnh: MRCC

Với tổng mức đầu tư 423 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 189 - Z189, thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng, đang trực tiếp đảm nhận việc này. Dự kiến, tàu SAR 631 sẽ hoàn thành và bắt đầu hoạt động từ quý III năm nay.

Chỉ những người trực tiếp làm công tác cứu hộ trên biển mới có thể hiểu được giá trị của việc đưa tàu SAR 631 vào sử dụng càng sớm càng tốt.

Bên cạnh những khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc tìm kiếm và cứu nạn còn vấp phải trở ngại do hoạt động kéo dài đòi hỏi tàu cứu nạn cần có lượng nhiên liệu lớn, không thể túc trực liên tục tại hiện trường do phải quay về bờ nạp nhiên liệu.

Tàu SAR 631 được kỳ vọng sẽ khắc phục được những hạn chế này do có thể dự trữ lượng nhiên liệu lớn, có thể hoạt động liên tục 20 ngày trên biển, từ đó nâng cao hiệu quả của nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu rủi ro cho người và tài sản.

Tàu SAR 631 sẽ không chỉ tham gia vào các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, mà còn góp phần vào các hoạt động huấn luyện, chữa cháy, ứng cứu sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường biển, đồng thời sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Cận cảnh bên trong "siêu tàu”

Con số 631 có ý nghĩa là lần đầu tiên được đóng mới với chiều dài tàu là 63m. So với các tàu cứu nạn khác, SAR 631 có những tính năng vượt trội. Để công tác cứu nạn kịp thời, tàu được thiết kế có tốc độ cao (18,5 hải lý/giờ), vận tốc thử lớn nhất 20,5 hải lý/giờ.

Lần đầu tiên Việt Nam tự thực hiện việc đóng tàu tìm kiếm cứu nạn cỡ lớn mà không cần nhập khẩu. Ảnh: VOV

Đại Úy Lê Hữu Toàn, Trợ lý kĩ thuật, Nhà máy Z189 cho biết trên VOV, tàu SAR 631 được chính thức đóng từ giữa năm 2023.

“Tàu cứu nạn này có chiều dài toàn phần 63,8m, chiều rộng 10,2m, tổng dung tích 958GT, trọng tải toàn phần 395 DWT. Tàu được trang bị đầy đủ các trang thiết bị nghi khí hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa, thiết bị chuyên dùng phục vụ tìm kiếm cứu nạn,… phù hợp theo yêu cầu của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và theo các công ước quốc tế về hàng hải", Đại Úy Lê Hữu Toàn chia sẻ với nguồn trên.

Đáng chú ý, SAR 631 được thiết kế có thể chứa được 20 thuyền viên, 20 người là lực lượng cứu nạn và y bác sĩ. Cùng với đó, nó có thể cứu được 100 người bị nạn trên biển cùng lúc, chống chịu cả bão với mức sóng biển tối đa tới trên cấp 9.

Cận cảnh một số bộ phận bên trong SAR 631. Ảnh: VOV

Cũng theo VOV, ông Vũ Việt Hùng - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết: "Tàu tìm kiếm cứu nạn loại chuyên dùng này kích cỡ thiết kế dài khoảng 63m sắp được Vietnam MRCC tiếp nhận là loại lớn nhất hiện nay theo biên chế của chúng tôi. Là tàu lớn có khả năng đi biển dài ngày, có phạm vi hoạt động rộng, chống chịu được với sóng biển tới trên cấp 9. Khi đưa tàu SAR 631 vào hoạt động chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa khả năng và hiệu quả hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải".

Vietnam MRCC là lực lượng chuyên trách thực hiện công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhưng đội tàu của Trung tâm được giao quản lý chỉ có 7 tàu (3 tàu có chiều dài 41m, tầm hoạt động 250 hải lý; 4 tàu tầm hoạt động 150 hải lý) đóng từ năm 2000, chưa đáp ứng được vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn rộng lớn.

Do đó, việc đầu tư bổ sung 1 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn xa bờ có khả năng hoạt động cứu nạn dài ngày trên biển, trong điều kiện thời tiết xấu cho Vietnam MRCC là hết sức cần thiết và cấp bách.

Tổng hợp