Siêu sao bóng rổ LeBron James gia nhập "BXH tỷ Đô" khi chỉ mới 37 tuổi

Mùa giải 2021-2022 là một nốt trầm của siêu sao LeBron James. Anh không thể đưa Los Angeles Lakers đến với vòng Playoffs sau một loạt thất bại mang tính hệ thống của CLB. Tuy nhiên, anh vẫn chạm đến một cột mốc mới cho riêng mình khi trở thành "tỷ phú".



LeBron James và hành trình gia nhập "BXH tỷ Đô" ở tuổi 37

Theo tạp chí Forbes, tổng thu nhập trong năm 2021 của LeBron James ước tính vào khoảng 121,2 triệu USD. Điều này đã giúp LeBron James bước vào "BHX tỷ Đô", trong khi vẫn đang nằm trong nhóm những cầu thủ bóng rổ hay nhất thế giới. Trước đó, chỉ có một cầu thủ bóng rổ khác gia nhập bảng danh sách này là Michael Jordan. Tuy nhiên, ông chỉ có thể vượt mốc 1 tỷ USD nhờ những hoạt động đầu tư và kinh doanh sau khi giải nghệ.

LeBron James là cầu thủ bóng rổ duy nhất gia nhập "BXH tỷ Đô" khi vẫn còn đang thi đấu

Trong 12 tháng vừa qua, ngôi sao có biệt danh "Nhà Vua" cũng là VĐV kiếm tiền giỏi nhất thế giới khi mang về 127 triệu USD từ lương, thưởng và các hoạt động khác. Anh vượt mặt cả những siêu sao bóng đá như Lionel Messi (122 triệu USD), Cristiano Ronaldo (115 triệu USD) hay Neymar (103 triệu USD) trên BXH được cung cấp bởi Sportico. Nếu chỉ xét về bóng rổ, LeBron James bỏ xa 2 ngôi sao còn lại là Stephen Curry (86,2 triệu USD) và Kevin Durant (85,9 triệu USD).

Đối với LeBron James, đây là một cột mốc mới trong cả sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Có một tuổi thơ bất hạnh khi người mẹ Gloria hạ sinh anh khi chỉ mới 16 tuổi, không biết mặt cha và sống chật vật ở Arkon, Ohio. Với thể chất trời phú và tư duy thể thao hơn người, LeBron James nhận được sự chú ý của nhiều nhà tuyển trạch.

Cuộc đời anh chính thức sang trang khi được lựa chọn bởi Cleveland Cavaliers tại NBA Draft 2003 với lượt chọn số 1. Trải qua 19 năm, LeBron James mang về 4 chức vô địch, 4 lần Finals MVP, 4 danh hiệu MVP cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân khác.

LeBron James đã có một sự nghiệp lẫy lừng, với rất nhiều danh hiệu cùng những khoản đầu tư thông minh bên ngoài sân bóng

Tính đến thời điểm hiện tại, LeBron James mang về 385 triệu USD tiền lương trong cả sự nghiệp, cùng khoảng 900 triệu USD từ các dự án kinh doanh của riêng mình. Thậm chí, một số nguồn tin còn xác nhận LeBron James đã ký một thỏa thuận trọn đời với Nike, hãng sản xuất đồ thể thao lớn nhất trên thế giới.

Giá trị các tài sản mà LeBron James đang sở hữu

Không chỉ giỏi kiếm tiền, LeBron James còn biết cách đầu tư vào các dự án kinh doanh và bất động sản. Đây không chỉ để phục vụ cho cuộc sống, mà còn là một sự đảm bảo cho ngôi sao 37 tuổi sau khi giải nghệ.

LeBron James là một trong những cổ đông của Fenway Sports Group, công ty sở hữu Liverpool

Theo Forbes, giá trị ước tính của các khối tài sản mà LeBron James đang sở hữu như sau:

- Cổ phần tại Spring Hill Company (300 triệu USD): Một công ty lâu năm và là niềm tự hào của LeBron James. Spring Hill Company chính là nơi đỡ đầu cho những bộ phim nổi tiếng như More Than A Game, Space Jam: A New Legacy ... Năm 2021, LeBron James đã bán 1 số cổ phần trị giá 725 triệu USD và chỉ giữ lại không quá 50% cho riêng mình.

- Cổ phần tại Fenway Sports Group (90 triệu USD): Tập toàn sở hữu CLB nổi tiếng nước Anh, Liverpool chính là một trong những khoản đầu tư sinh lãi nhất của LeBron James. Tuy nhiên, giấc mơ của anh vẫn là được sở hữu 1 đội bóng rổ NBA cho riêng mình.

- Bất động sản (80 triệu USD): LeBron James sở hữu 3 bất động sản lớn, bao gồm các dinh thự hạng sang ở Arkon (Ohio), Tony Brentwood (Los Angeles) và một căn biệt thự lớn ở Beverley Hills.

Một hình ảnh khá dễ thương của LeBron James khi phục vụ Pizza cho khách hàng

- Cổ phần ở Blaze Pizza (30 triệu USD): NHM đã quá quen với hình ảnh của một LeBron James đứng sau quầy bánh, phục vụ Pizza theo yêu cầu. Từ khoản đầu tư 1 triệu USD cho 10% cổ phần, Blaze Pizza hiện sở hữu hơn 300 cửa hàng khắp nước Mỹ, chưa kể các thương hiệu nhượng quyền.

- Tiền mặt và các khoản đầu tư khác (500 triệu USD).

