Siêu sao 4,7 tỷ view: Từng vô gia cư giờ là nhạc sĩ kiếm tiền giỏi nhất hành tinh, sở hữu 11 nghìn tỷ

Ed Sheeran được xem là một trong những nhạc sĩ giàu có nhất thế giới nhờ sở hữu loạt bản hit phủ sóng toàn cầu cùng khả năng biến âm nhạc thành nguồn thu bền vững. Tiêu biểu nhất là Shape of You - ca khúc đạt hơn 4,7 tỷ lượt stream trên Spotify, nằm trong nhóm những bài hát được nghe nhiều nhất lịch sử nền tảng này. Thành công từ đĩa nhạc, các tour diễn sân vận động quy mô lớn và doanh thu streaming khổng lồ đã giúp nam nghệ sĩ tích lũy khối tài sản ước tính 350-370 triệu USD (khoảng 8,7-11,6 nghìn tỷ đồng), đưa anh vào nhóm nghệ sĩ giàu nhất ngành giải trí.

Ed Sheeran được xem là một trong những nhạc sĩ giàu có nhất thế giới (Ảnh: X)

Ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang ấy là quãng thời gian đầy chật vật. Khi mới lên London theo đuổi ước mơ, Ed từng phải ngủ nhờ nhà bạn bè, thậm chí ngủ ngoài đường gần khu vực Cung điện Buckingham và sống trong cảnh vô gia cư suốt gần hai năm. Chính những ngày tháng khó khăn đó đã hun đúc sự bền bỉ và quyết tâm theo đuổi âm nhạc đến cùng.

Sinh năm 1991 tại Halifax và lớn lên ở Framlingham (Anh), Ed Sheeran khởi đầu bằng việc tự phát hành các EP và biểu diễn đường phố. Năm 2011, album đầu tay + ra mắt với bản hit The A Team giúp anh tạo dấu ấn tại Anh. Ba năm sau, album × đưa tên tuổi anh vươn tầm quốc tế với loạt ca khúc nổi bật như Thinking Out Loud, Photograph và Don't, riêng Thinking Out Loud giành giải Song of the Year tại Grammy Awards.

Ed từng phải sống trong cảnh vô gia cư suốt gần hai năm (Ảnh X)

Bước ngoặt thương mại lớn nhất đến vào năm 2017 với album ÷, khi Shape of You trở thành hiện tượng toàn cầu và liên tiếp phá vỡ các kỷ lục nghe trực tuyến. Sau đó, anh tiếp tục duy trì sức nóng bằng những dự án đa dạng như No.6 Collaborations Project , =, - (Subtract) và Autumn Variations , cho thấy sự linh hoạt trong phong cách lẫn chiến lược phát hành.

Song song với thành công phòng thu, tour Divide Tour từng lập kỷ lục là tour có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào thời điểm kết thúc, thu về hơn 770 triệu USD và bán gần 9 triệu vé toàn cầu. Đây là cú hích quan trọng giúp tài sản của anh tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn đỉnh cao.

Không chỉ dựa vào sân khấu, Ed Sheeran còn xây dựng hệ sinh thái thu nhập ổn định từ tiền bản quyền streaming với hàng chục tỷ lượt nghe mỗi năm, hoạt động sáng tác cho nghệ sĩ khác, quyền xuất bản âm nhạc, bất động sản tại Anh và các khoản đầu tư riêng. Việc nắm giữ tốt quyền tác giả và kiểm soát danh mục âm nhạc giúp anh duy trì dòng tiền dài hạn ngay cả khi không liên tục tung sản phẩm mới.

Ed Sheeran còn xây dựng hệ sinh thái thu nhập ổn định từ tiền bản quyền streaming với hàng chục tỷ lượt nghe mỗi năm (Ảnh: X)

Hiện tại, Ed Sheeran vẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng nhạc thế giới. Sau gần 15 năm hoạt động, anh tiếp tục giữ vững sức hút với lượng người hâm mộ đông đảo, các tour diễn kín chỗ tại sân vận động lớn và những sản phẩm mới được đón nhận tích cực trên nền tảng số. Bên cạnh đó, Ed còn mở rộng hoạt động ra lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, khiến anh không chỉ là nghệ sĩ được yêu thích mà còn là biểu tượng của thành công toàn diện trong âm nhạc hiện đại.