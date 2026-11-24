Đây là sân vận động được lựa chọn tổ chức trận khai mạc và trận chung kết World Cup 2010.

FNB Stadium, còn được biết đến với tên gọi Soccer City hay The Calabash, nằm tại Nasrec, giáp khu vực Soweto thuộc thành phố Johannesburg, Nam Phi. Đây là sân vận động lớn nhất châu Phi, từng tổ chức trận khai mạc và trận chung kết World Cup 2010.

Công trình được xây dựng vào cuối thập niên 1980 và chính thức mở cửa năm 1989 với sức chứa khoảng 80.000 người. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu tổ chức World Cup 2010, sân vận động đã trải qua một dự án cải tạo và mở rộng quy mô lớn, bắt đầu từ tháng 1/2007 và hoàn thành vào tháng 10/2009.

Sau quá trình tái thiết, sức chứa của sân được nâng lên khoảng 94.700 chỗ ngồi, tương đương hơn 2 lần sân vận động Mỹ Đình tại Việt Nam. Công trình cũng được bổ sung 195 phòng điều hành, khu vực VIP, phòng truyền thông, nhà hàng cùng nhiều hạng mục phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế.

Theo báo cáo thường niên của nhà thầu Aveng, quá trình tái thiết FNB Stadium sử dụng khoảng 65.000 m³ bê tông, 7.100 tấn kết cấu thép và 8,5 triệu viên gạch. Khối lượng vật liệu lớn phản ánh quy mô của dự án, trong đó nhiều hạng mục kết cấu và khán đài được xây dựng lại để đáp ứng sức chứa cũng như các tiêu chuẩn tổ chức sự kiện quốc tế.

Một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý nhất của sân là hệ thống mái. Công trình sử dụng khoảng 1.254 tấn thép dạng A-frame, được nâng đỡ bởi 12 trục bê tông cốt thép bố trí xung quanh sân. Mỗi trục cao khoảng 40 m, đóng vai trò chịu lực chính cho hệ thống mái, bao gồm cả lực kéo và lực nén.

Phía trên là hệ dàn không gian dạng tam giác, giúp tạo khẩu độ mái rộng và duy trì đường cong đặc trưng của toàn bộ công trình. Phần mái được phủ bằng màng PTFE có màu tương tự màu cát, trong khi mặt dưới hoàn thiện bằng một lớp lưới đục lỗ.

Trong quá trình cải tạo, các khán đài cũ cũng được mở rộng lên ba tầng. Những tầng phía trên được phát triển dựa trên kết cấu hiện hữu, còn các tầng thấp hơn được xây dựng lại nhằm cải thiện tầm nhìn của khán giả. Hệ thống ghế ngồi màu cam được thiết kế tại Anh, sử dụng vật liệu polycarbonate. Đáng chú ý, khoảng 95% thành phần của ghế được sản xuất tại Nam Phi.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô và kết cấu, FNB Stadium còn sở hữu thiết kế kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Nhìn từ trên cao, toàn bộ công trình có hình dáng giống một chiếc bình khổng lồ, lấy cảm hứng từ Calabash – loại bình truyền thống phổ biến tại nhiều quốc gia châu Phi.

Bao quanh sân là lớp vỏ kiến trúc (façade) rộng khoảng 30.000 m², được tạo thành từ các tấm bê tông gia cường sợi thủy tinh, vật liệu polycarbonate cùng hệ thống cột bê tông và thép cong. Tám màu sắc khác nhau được phối hợp trên các tấm façade, tạo hiệu ứng thị giác tương tự bề mặt của một chiếc bình đất nung.

Vào ban đêm, hệ thống chiếu sáng được bố trí phía dưới công trình tạo hiệu ứng giống ánh lửa bên dưới chiếc bình, làm nổi bật hình dáng kiến trúc đặc trưng của sân vận động.

Những chi tiết văn hóa cũng được đưa vào không gian bên trong. Đường hầm dành cho cầu thủ di chuyển từ phòng thay đồ ra sân được thiết kế mô phỏng không gian bên trong một mỏ vàng. Đây là cách công trình gợi nhắc đến lịch sử khai khoáng của Johannesburg, thành phố từng phát triển mạnh nhờ ngành công nghiệp vàng.

Trên các khán đài, 10 đường dọc màu đen được bố trí để phân chia khu vực. Trong đó, 9 đường tượng trưng cho 9 sân vận động còn lại được sử dụng tại World Cup 2010, bên cạnh FNB Stadium.

Sau khi hoàn thành tái thiết, FNB Stadium trở thành một trong những địa điểm thể thao nổi bật nhất Nam Phi. Ngoài việc tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế, công trình hiện còn là sân nhà của câu lạc bộ Kaizer Chiefs và đội tuyển bóng đá quốc gia Nam Phi.