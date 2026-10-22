Siêu sân vận động 75.000 chỗ, lớn gần gấp đôi Mỹ Đình: Sở hữu mái che 8 cánh tự động đóng mở trong 8 phút chỉ với một nút bấm duy nhất, vốn đầu tư 1,5 tỷ USD

Đây là sân vận động nổi bật với hệ mái 8 cánh tự động đóng mở như ống kính máy ảnh.

Tọa lạc tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ, Mercedes-Benz Stadium là một trong những công trình thể thao gây ấn tượng bởi thiết kế mái có thể đóng mở tự động. Thay vì sử dụng mái vòm cố định, công trình được thiết kế với 8 cánh mái chuyển động, tạo hiệu ứng thị giác tương tự khẩu độ của một chiếc máy ảnh khi mở ra hoặc khép lại.

Sân vận động đi vào hoạt động năm 2017, thay thế Georgia Dome nằm gần đó. Tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 1,5–1,6 tỷ USD, đưa công trình vào nhóm những sân vận động có vốn đầu tư lớn tại Mỹ.

Công trình được thiết kế bởi hãng kiến trúc HOK cùng đơn vị tư vấn kỹ thuật Buro Happold. Điểm nhấn của công trình nằm ở hệ mái gồm 8 cánh hình nêm, bố trí quanh một khoảng mở trung tâm. Khi vận hành, các cánh mái trượt theo hệ thống đường ray, lần lượt để lộ khoảng trời phía trên sân. Khi đóng lại, chúng khép kín, tạo thành một hệ mái che quy mô lớn.

Theo Guinness World Records, hệ mái có diện tích khoảng 5,8ha, trong khi khoảng mở trung tâm đạt đường kính lớn nhất khoảng 104,35m. Thiết kế này từng được tổ chức ghi nhận là mái sân vận động đóng mở kiểu khẩu độ lớn nhất thế giới.

Dù tạo cảm giác như một ống kính máy ảnh đang xoay mở, các cánh mái thực tế không xoay tròn mà trượt dọc theo những đường ray tuyến tính, phối hợp đồng bộ trong quá trình đóng mở. Theo HOK, hệ thống có thể mở hoàn toàn trong khoảng 8 phút và đóng lại trong khoảng 7 phút với một nút bấm duy nhất.

Mỗi cánh mái dài khoảng 67m, rộng 23m, sử dụng kết cấu thép kết hợp vật liệu ETFE — một loại polymer nhẹ, có độ bền cao và khả năng truyền sáng. Nhờ đó, ngay cả khi mái đóng, ánh sáng tự nhiên vẫn có thể xuyên qua lớp bao che, giúp không gian bên trong không quá tối và bí bách.

Hệ thống cơ khí và động cơ điện cho phép các cánh mái di chuyển đồng bộ. Khi đóng hoàn toàn, các phần mái được liên kết để tạo thành lớp che chắn trước những điều kiện thời tiết bất lợi, góp phần bảo vệ khán giả và hoạt động thi đấu.

Không chỉ tạo dấu ấn về kiến trúc, thiết kế mái di động còn giúp sân vận động thích ứng với điều kiện thời tiết tại Atlanta. Ban quản lý có thể mở mái để tận dụng ánh sáng và không khí ngoài trời, hoặc đóng lại khi cần duy trì không gian có mái che phục vụ thi đấu và tổ chức sự kiện.

Bên cạnh hệ mái đặc biệt, Mercedes-Benz Stadium còn sở hữu quy mô khán đài lớn. Đây là sân nhà của Atlanta Falcons, đội bóng bầu dục thuộc Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL), và Atlanta United, câu lạc bộ bóng đá thi đấu tại Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS).

Theo thông tin giới thiệu công trình, sân có khoảng 72.000 chỗ ngồi theo cấu hình thông thường, có thể điều chỉnh tùy loại hình sự kiện và cách bố trí khán đài. Trong khi đó, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội có sức chứa khoảng 40.000 chỗ. Như vậy, Mercedes-Benz Stadium có quy mô sức chứa tương đương khoảng 1,8 lần Mỹ Đình.

Mercedes-Benz Stadium được định hướng trở thành công trình đa năng, phục vụ không chỉ các trận bóng bầu dục và bóng đá mà còn cả giải đấu quốc tế, hòa nhạc và những sự kiện giải trí quy mô lớn.

Theo đơn vị vận hành, sân đón hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm, với hàng chục sự kiện lớn cùng nhiều chương trình riêng tư. Công trình từng đăng cai Super Bowl LIII năm 2019 và là một trong những địa điểm tổ chức FIFA World Cup 2026, trong đó có một trận bán kết.

Một điểm nhấn khác của sân là màn hình video hình vòng cung 360 độ, bố trí quanh khu vực mái mở. Hệ thống tạo thành dải hiển thị liên tục phía trên khán đài, giúp khán giả theo dõi nội dung từ nhiều vị trí. Theo HOK, màn hình có diện tích khoảng 63.000 feet vuông, tương đương 5.853m², với hơn 37 triệu đèn LED.

Công trình cũng tích hợp nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng và quản lý tài nguyên nước. Theo AECOM, hệ thống thu gom, tái sử dụng nước mưa, pin mặt trời, đèn LED và thiết bị giám sát năng lượng góp phần giúp sân tiết kiệm hơn 40% năng lượng so với các sân vận động điển hình. Mercedes-Benz Stadium đồng thời đạt chứng nhận LEED Platinum, cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá công trình xanh LEED của Mỹ.