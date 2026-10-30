Siêu quần thể có 5 tuyến cáp treo nối lên đỉnh núi cao hơn 1.000m, chính thức được Sun Group khởi công tại nơi được ví như "Sa Pa của miền Trung": Một tuyến dự kiến hoàn thành sau 18 tháng, sẽ tạo việc làm cho 1.200 người

Dự án nhận được sự quan tâm chính thức khởi công vào hôm nay - 30/10.

Vào 8h30 sáng 30/10/2026, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự lễ khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối. Sự kiện tổ chức tại thôn Phú Định, xã Bố Trạch, với sự tham dự của hơn 340 đại biểu, khách mời là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư và đại diện các hộ dân trong khu vực dự án.

Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm nhà đầu tư, với tổng vốn dự kiến hơn 16.234 tỷ đồng. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2026, có quy mô hơn 167 ha, trải rộng trên địa bàn 3 xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Trước thời điểm khởi công, dự án đã hoàn thành thêm những thủ tục quan trọng. Cụ thể, ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 4406/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đến ngày 16/10, địa phương tiếp tục phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định 4455/QĐ-UBND.

Hình ảnh tại Lễ Khởi công dự án diễn ra vào sáng nay (Ảnh TH Quảng Trị)

Việc tổ chức lễ khởi công đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng một trong những dự án du lịch quy mô lớn tại phía Tây Quảng Trị.

Nơi được ví như "Sa Pa của miền Trung" sẽ có 5 tuyến cáp treo nối lên đỉnh núi

Một trong những điểm đặc biệt của dự án chính là vị trí xây dựng giữa không gian núi cao và hồ nước rộng lớn.

Đỉnh U Bò nằm tại Km 52 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, có độ cao hơn 1.000 m. Nơi đây sở hữu khí hậu mát mẻ, thường xuất hiện mây mù vào sáng sớm và chiều tối, vì thế được ví như "Sa Pa của miền Trung" hay "tiểu Đà Lạt" giữa đại ngàn Trường Sơn.

Phía Đông núi U Bò là hồ Thác Chuối, một công trình thủy lợi có dung tích khoảng 33 triệu m³. Hồ nằm cách khu vực trung tâm Đồng Hới khoảng 25 km, có đập chính dài 344 m. Khi nước đạt mực dâng bình thường, diện tích lòng hồ có thể mở rộng đến khoảng 290 ha.

Nhìn từ trên cao, mặt hồ uốn lượn giữa những triền núi xanh, tạo nên nhiều bán đảo nhỏ. Trong khi đó, núi U Bò nổi bật với những cánh rừng, cung đường quanh co và các đỉnh núi thường được mây bao phủ.

Khu vực núi U Bò và hồ Thác Chuối (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia, Lữ hành Việt Nam)

Trên nền cảnh quan này, Sun Group dự kiến phát triển quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí với điểm nhấn là hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi, ga trung gian và đỉnh núi U Bò. Đáng chú ý, một tuyến cáp treo có chiều dài dự kiến lên tới 7,5 km.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 diễn ra ngày 30/9, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, cho biết tuyến cáp treo dài 7,5 km dự kiến được triển khai trong 18 tháng. Bên cạnh hệ thống cáp treo, quy hoạch dự án còn bao gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, khu dịch vụ thương mại và các không gian vui chơi giải trí.

Khu vực chân núi được định hướng phát triển hệ thống lưu trú, dịch vụ và nhà ga cáp treo. Trong khi đó, khu vực đỉnh núi bố trí các công trình nghỉ dưỡng, dịch vụ văn hóa, giải trí, cây xanh và hồ cảnh quan.

Các hạng mục được quy hoạch bám theo địa hình tự nhiên, với chiều cao công trình toàn khu không vượt quá 6 tầng.

Ảnh phối cảnh dự án tạo bởi AI, không phải thiết kế chính thức

Hướng tới đón 3 triệu khách mỗi năm, quy mô khoảng 1.200 lao động phục vụ

Không chỉ gây chú ý bởi vốn đầu tư và hệ thống cáp treo, quần thể U Bò – hồ Thác Chuối còn đặt ra những mục tiêu đáng chú ý về du lịch và việc làm.

Cụ thể, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xác định công suất phục vụ định hướng của dự án khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Đồng thời, quy mô lưu trú, tạm trú được tính toán khoảng 9.522 người và khoảng 1.200 lao động phục vụ.

Đây là những chỉ tiêu quy hoạch cho giai đoạn vận hành trong tương lai. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng mở ra cơ hội việc làm trong các lĩnh vực lưu trú, nhà hàng, thương mại, vận hành cáp treo, vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch liên quan.

Bên cạnh đó, việc phát triển một quần thể nghỉ dưỡng núi cao cũng được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch mới cho Quảng Trị, bên cạnh những điểm đến đã có tên tuổi như Phong Nha – Kẻ Bàng và các khu du lịch biển.

Cùng với dự án U Bò – hồ Thác Chuối, tỉnh Quảng Trị còn định hướng triển khai các tuyến giao thông kết nối khu vực này với Đồng Hới, qua đó tạo điều kiện liên kết du lịch núi cao, hồ nước, hang động và biển.