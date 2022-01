Siêu phẩm rabona giúp Lamela giành giải Bàn thắng đẹp nhất năm

3 đề cử FIFA Puskas Award 2021

Lamela, người đã rời Tottenham để gia nhập Sevilla mùa hè 2021, vượt qua Mehdi Taremi (Porto vs Chelsea, Champions League) và Patrik Schick (CH Séc vs Scotland, Euro 2020) để giành giải thưởng. Tiền vệ người Argentina lập siêu phẩm rabona trong trận thua 1-2 trước Arsenal ngày 14/3/2021. Trước khi được xướng tên ở FIFA The Best, Lamela đã nhận giải Bàn thắng đẹp nhất Ngoại hạng Anh 2020/21.



Tottenham trở thành CLB đầu tiên 2 lần đoạt giải FIFA Puskas Award. Tại The Best 2020, giải thưởng được trao cho pha solo qua 7 cầu thủ Burnley và ghi bàn của Son Heung-min.

Bàn thắng vào lưới Arsenal giúp Lamela giành FIFA Puskas Award

Phát biểu sau khi nhận giải, Lamela thể hiện sự vui mừng: "Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất vui khi giành giải thưởng này. Trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ nhiều, không nhận ra bàn thắng đặc biệt thế nào. Tôi chỉ sút bóng và chạy đi ăn mừng".

Phút 33 của trận đấu này, Gareth Bale chuyển bóng từ cánh phải sang cánh trái hướng về Sergio Reguilon. Tiền vệ người Tây Ban Nha căng ngang cho Lucas Moura trong vòng cấm. Cầu thủ người Brazil nhả lại để Lamela dứt điểm. Đường bóng đi hơi non, khiến Lamela lố đà. Tiền vệ người Argentina xử lý rất nhanh trí, anh ngoắc chân đá bóng chìm tung lưới Bernd Leno.

Mở tỷ số nhưng Tottenham thất bại chung cuộc 1-2 vì bàn thắng của Odegaard (phút 44) và Lacazette (phút 64). Bản thân Tottenham nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 76.