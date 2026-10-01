Siêu máy tính dự đoán trận Việt Nam vs Pakistan: Tỉ số không tưởng, tấm vé nhọc nhằn

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 (16h00 ngày 2/10).

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026

Trận đấu Việt Nam vs Pakistan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10 tại SVĐ Gelora Bung Karno, Indonesia.

Nhận định chung

Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến cho đội tuyển Việt Nam chắc chắn hết cơ hội tranh ngôi đầu bảng cũng như lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng đoàn quân áo đỏ vẫn còn mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng để hướng tới trận tranh hạng ba.

Sau 2 trận đấu tiêu tốn nhiều sức lực trước Philippines và Thái Lan, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ đưa ra nhiều sự điều chỉnh trong trận đấu với Pakistan nhằm quay vòng lực lượng đồng thời thử nghiệm một số phương án chiến thuật mới.

Đội tuyển Việt Nam cần ít nhất 1 điểm trước Pakistan để giữ vững vị trí nhì bảng

Tuy nhiên, vấn đề đau đầu nhất với ông Kim vẫn là hàng tiền vệ. Trong bối cảnh Quang Hải vắng mặt, Hoàng Đức chưa đạt thể trạng nhất, tuyển Việt Nam thiếu đi khả năng kiểm soát tuyến giữa. Minh Khoa, Hoàng Hên đều thi đấu nỗ lực nhưng vẫn khó lòng khỏa lấp được khoảng trống.

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Pakistan bất ngờ cho thấy sức bật tiềm ẩn. Ở trận gặp Philippines, họ bị dẫn trước 2-0 nhưng đã bùng nổ với 2 bàn thắng trong hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Càng thi đấu, đội bóng Nam A càng tự tin hơn. Về lý thuyết, họ vẫn còn cơ hội tranh ngôi nhì bảng nếu thắng được Việt Nam.

Cơ hội chiến thắng đương nhiên nghiêng nhiều hơn về phía tuyển Việt Nam. Nhưng đoàn quân áo đỏ sẽ không được phép chủ quan. Song song với đó, HLV Kim Sang-sik cũng cần giữ chân các trụ cột để hướng đến trận tranh hạng ba.

Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Pakistan

Siêu máy tính của trang Football Predictions AI: Việt Nam có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, trận đấu sẽ có ít bàn thắng. Dự đoán tỉ số: Việt Nam 0-0 Pakistan.

Trang Scores24 dự đoán: Dựa trên các số liệu thống kê và tính toán, 3 tỉ số có khả năng xảy ra cao nhất là: 1-0 (13,6%), 2-0 (13,51%) và 2-1 (9,72%). Dự đoán tỉ số: Việt Nam 1-0 Pakistan.

Highlights ĐT Việt Nam 0-2 Thái Lan