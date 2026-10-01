Bất ngờ tái xuất đường đua xanh, kình ngư Ánh Viên giành ngay HCV

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ quay trở lại với đường đua xanh ở tuổi 30

Tại giải bơi - lặn trước thềm Đại hội thể thao toàn quốc 2026, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bất ngờ trở lại thi đấu. Đây là lần đầu tiên Ánh Viên trở lại tranh tài kể từ sau khi tuyên bố chia tay sự nghiệp vào năm 2022.

Góp mặt ở nội dung 200m bơi ngửa, Ánh Viên về nhất với thành tích 2 phút 18 giây 15. Vào giai đoạn đỉnh cao phong độ, cô từng đạt thành tích 2 phút 13 giây 64.

Ánh Viên trở lại đường đua xanh

Theo thông tin từ bộ môn bơi, Cục TDTT Việt Nam, Ánh Viên đăng ký thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc (tổ chức tháng 11/2026) trong màu áo đội Quân đội - đơn vị mà trước đây nữ kình ngư này từng gắn bó nhiều năm.

Sự trở lại của nữ kình ngư hàng đầu một thời thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Ánh Viên là VĐV Việt Nam giành HCV nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games. Tổng cộng, "tiểu tiên cá" giành 25 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ sau 5 lần tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á.