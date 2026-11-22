Nhận định U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, vòng bảng U17 World Cup 2026 (22h30 ngày 23/11).

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, vòng bảng U17 World Cup

Nhận định chung

U17 Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng tại U17 World Cup 2026. Đoàn quân áo đỏ dù để thua 2-3 trước U17 Bỉ nhưng đã cho thấy sự tự tin trong lần đầu "ra biển lớn". Các học trò của HLV Cristiano Roland sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi tấn công và phối hợp nhuần nhuyễn ngay bên phần sân đối phương.

2 pha lập công của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực đều là những siêu phẩm. Trang chủ FIFA cũng bình luận rằng U17 Việt Nam với tinh thần thi đấu tuyệt vời đã thực sự khiến U17 Bỉ "một phen hú vía".

Lê Sỹ Bách là cầu thủ U17 Việt Nam đầu tiên ghi bàn trong lịch sử U17 World Cup

Với niềm tin dâng cao, U17 Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả tốt trước U17 New Zealand. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland hiểu rằng U17 Việt Nam cần "tạm quên" đi trận đấu với U17 Bỉ và hướng đến trận gặp U17 New Zealand với sự tập trung cao nhất: "Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất".

Mặc dù đạt thời lượng kiểm soát bóng khá tốt (45%) và tung ra được 9 pha dứt điểm về phía khung thành U17 Bỉ, có một thực tế là các pha tấn công của U17 Việt Nam phần nào bị đội bạn "đọc bài" trong hiệp hai. Những tình huống xuống biên bị giảm khả năng đe dọa khung thành khi đối phương khóa chặt 2 cánh. Việc đa dạng hóa các phương án tấn công là rất cần thiết khi đối đầu U17 New Zealand.

Ngoài ra, U17 Việt Nam cần giảm sai số ở những tình huống xử lý bên phần sân nhà. Trong thế trận giằng co, một đường chuyền sai hay một pha đi bóng mạo hiểm có thể khiến khung thành đội nhà bị đặt vào thế nguy hiểm.

U17 Việt nam cần đảm bảo cả 2 mặt trận tấn công lẫn phòng ngự

Bên kia chiến tuyến, U17 New Zealand dù thua đậm 0-3 trước U17 Mali nhưng vẫn là đội bóng tiềm ẩn khả năng bùng nổ. HLV Martin Bullock hẳn đã chứng kiến U17 Việt Nam vất vả thế nào khi đối mặt với những tình huống bóng bổng khi gặp U17 Bỉ. Không loại trừ khả năng ông sẽ đặt niềm tin vào tiền đạo Zach Cashmore với chiều cao 1m94.

Siêu máy tính dự đoán U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Siêu máy tính của trang Soccer Vista dự đoán: U17 Việt Nam 2-1 U17 New Zealand

Soccer Vista nhận định U17 Việt Nam là đội sở hữu khả năng thắng trận cao hơn và trận đấu cũng hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, U17 New Zealand cũng đủ sức tìm kiếm được ít nhất 1 bàn thắng.

Thông tin trước trận đấu U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Cục diện bảng đấu

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam và U17 New Zealand đều chưa có điểm nào. U17 Việt Nam tạm xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Nếu giành ít nhất 1 điểm trước U17 New Zealand, U17 Việt Nam sẽ duy trì được vị trí thứ ba. Nhưng nếu thắng trận, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể hi vọng vào việc cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16.

BXH Bảng G U17 World Cup 2026

Danh sách ghi bàn

U17 Việt Nam: Lê Sỹ Bách, Chu Ngọc Nguyễn Lực - 1 bàn

Phong độ 5 trận gần nhất

U17 Việt Nam

U17 New Zealand

Lịch thi đấu bảng đấu của U17 Việt Nam

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026