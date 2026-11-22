AFC đã công bố danh sách 16 đội tham dự vòng bảng U17 châu Á 2027.

Danh sách 16 đội tham dự VCK U17 châu Á 2027 bao gồm: Uzbekistan (chủ nhà), Việt Nam, Australia, Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, Tajikistan, Indonesia, Syria, Iran, Ấn Độ, Iraq, Yemen và Lebanon.

Trong số này, ngoại trừ Uzbekistan là chủ nhà, 8 đội Việt Nam, Australia, Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, Tajikistan giành vé vào thẳng nhờ thành tích tham dự U17 World Cup 2026. Trong khi đó, 7 đội Indonesia, Syria, Iran, Ấn Độ, Iraq, Yemen và Lebanon giành vé nhờ vượt qua vòng loại.

U17 Việt Nam sẽ góp mặt tại giải U17 châu Á 2027

Giải U17 châu Á 2027 diễn ra từ 12/5 đến 29/5/2027. Thể thức giải đấu vẫn tương tự như những năm trước. 16 đội được chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào tứ kết đồng thời giành vé đến với VCK U17 World Cup 2027. Trong trường hợp U17 Qatar (chủ nhà U17 World Cup) vào tứ kết, sẽ có 1 tấm vé vớt giành cho đội bị loại từ vòng bảng có thành tích tốt nhất.

U17 Việt Nam đã 9 lần tham dự VCK U17 châu Á với thành tích tốt nhất là hạng tư chung cuộc năm 2000. Ngoài ra, đoàn quân áo đỏ có 2 lần lọt vào tứ kết các năm 2016 và 2026. Thành tích lọt vào tứ kết năm 2026 đã giúp U17 Việt Nam giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026.