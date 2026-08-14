Siêu máy tính dự đoán Singapore vs Thái Lan: “Tường thép” rạn vỡ, Voi chiến nhận đòn đau

Nhận định Singapore vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2026 (20h00 ngày 15/8).

Nhận định Singapore vs Thái Lan, bán kết AFF Cup 2026

Trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2026 Singapore vs Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 15/8 trên SVĐ Jalan Besar (Singapore).

Nhận định chung

Không có những chiến thắng đậm đà, đội tuyển Singapore vượt qua vòng bảng AFF Cup 2026 nhờ các bàn thắng đúng lúc và lối chơi đầy kiên cường.

Ở trận gặp Campuchia, Ilhan Fandi ghi bàn giúp Singapore thắng 2-1 ở phút 90+11. Trước Việt Nam, Singapore phòng ngự vững vàng và có tỉ số hòa 0-0 ngay trên sân Mỹ Đình. Khi bị Indonesia dẫn trước, lại là Ilhan Fandi tỏa sáng đúng lúc giúp Singapore gỡ hòa 1-1.

Singapore (áo xanh) cho thấy sự lì lợm qua từng trận đấu

HLV Gavin Lee cho thấy khả năng cầm quân rất linh hoạt qua từng trận đấu. Nhà cầm quân người Singapore không cứng nhắc theo đuổi chiến thuật nào và cũng không quá phụ thuộc vào nhân tố nào. Thiếu vắng “trái tim” tuyến giữa Kyoga Nakamura, Singapore vẫn hòa với Indonesia.

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan dù thiếu vắng một số ngôi sao vẫn thể hiện được lối chơi kiểm soát bóng đã thành thương hiệu. Đặc biệt, Voi chiến đang cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự khi chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào. Lần gần nhất tuyển Thái Lan giữ sạch lưới ở vòng bảng AFF Cup đã từ năm 2008.

Tuyển Thái Lan vẫn luôn biết cách chơi theo kiểu tiqui-taca dù thiếu đi không ít ngôi sao

Trên hàng công, các chân sút thay nhau ghi bàn. 10 bàn thắng của Thái Lan được ghi bởi 7 cầu khác nhau. Khi Teerasak Poeiphimai không lập công, đã có những Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok hay Sarach Yooyen tỏa sáng.

Singapore sẽ lại xây dựng một hàng rào phòng ngự vững chắc ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà và tìm kiếm cơ hội từ các pha phản công. Trong khi đó, Thái Lan cũng không quá vội vàng tấn công bởi họ vẫn còn trận lượt về trên sân nhà.

Dự đoán Singapore vs Thái Lan

Các siêu máy tính của những trang web quốc tế đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2026 Singapore vs Thái Lan.

SportsKeeda dự đoán: Singapore 2-0 Thái Lan

The Sports Encounter nhận định: Thái Lan nhỉnh hơn nhưng Singapore với lợi thế sân nhà sẽ không để đối phương đánh bại ở trận lượt đi. Dự đoán: Singapore 1-1 Thái Lan

Football Predictions AI dự đoán: Singapore 0-3 Thái Lan

Scores24 dự đoán: Singapore sẽ cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu, nhưng Thái Lan vẫn sẽ tìm được cơ hội ghi bàn. Dự đoán: Singapore 0-1 Thái Lan

Thông tin trước trận đấu

Thành tích vòng bảng

Singapore: Nhì bảng A; thắng 2, hòa 2, giành 8 điểm; ghi được 5 bàn thắng và nhận 2 bàn thua

Thái Lan: Nhất bảng B; toàn thắng cả 4 trận, giành 12 điểm; ghi được 10 bàn thắng và không nhận bàn thua nào

Chân sút hàng đầu

Singapore: Ilhan Fandi – 3 bàn; Shawal Anuar, Song Ui-young – 1 bàn

Ilhan Fandi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Singapore

Thái Lan: Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai – 2 bàn

Thành tích đối đầu

Đội hình dự kiến

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Shawal Anuar, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.