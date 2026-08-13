“Cú sốc ngược” giữa Bukit Jalil và sức mạnh ẩn khiến HLV Kim Sang-sik phải cảnh giác trước Malaysia

Malaysia có lẽ là đối thủ khó lường nhất đối với đội tuyển Việt Nam tại các kỳ AFF Cup 2026.

“Cú sốc ngược” giữa Bukit Jalil

Chuyện gì đang xảy ra giữa “chảo lửa” Bukit Jalil vậy? Đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn chỉ trong vòng 4 phút vào lưới Malaysia bởi 2 nhân tố không ai ngờ: Huy Hùng và Phạm Đức Huy.

Khi trái bóng đi vào lưới sau cú sút xa khó tin của Đức Huy, sự tự tin của người hâm mộ Việt Nam lên tới đỉnh điểm. Đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo dẫn trước 2-0 ngay trên sân của Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Cộng thêm việc giải đấu có luật bàn thắng sân khách, lợi thế quá lớn nằm trong tay đội tuyển Việt Nam. “Những chiến binh Sao Vàng” tưởng như đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch.

Nhưng đội tuyển Malaysia đã vùng lên mạnh mẽ. Phút 36, trung vệ Shahrul Saad đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tới phút 61, Safawi Rasid với cú sút phạt hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

Đội tuyển Malaysia gỡ hòa 2-2 sau khi bị tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018

Từ chỗ là những người tạo nên “cú sốc” cho gần 90.000 khán giả trên SVĐ Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam nhận “cú sốc ngược” đến từ các cầu thủ Malaysia. Hàng thủ vững chắc từng chỉ nhận 2 bàn thua trong 6 trận đấu trước đó đã bị xuyên thủng tới 2 lần trong vòng chưa đầy 30 phút.

Phút 90+3, Malaysia được hưởng quả phạt trực tiếp gần vòng cấm địa. Syafiq sút bóng hiểm hóc và chỉ có sự xuất sắc của Văn Lâm mới cứu thua cho tuyển Việt Nam. Chỉ thiếu chút nữa thôi, đoàn quân áo đã thua ngược trong một trận đấu từng nắm lợi thế lớn.

Sức mạnh ẩn của đội tuyển Malaysia

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 chỉ là một trong số những lần tuyển Malaysia khiến đội tuyển Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung phải sửng sốt. So với những đối thủ mạnh khác như Thái Lan hay Indonesia, tuyển Malaysia thường mang tới nhiều bất ngờ hơn cho tuyển Việt Nam tại các trận đấu AFF Cup.

Có những thời điểm bị đánh giá thấp, thiếu hụt lực lượng hay rơi vào tình thế khó khăn, đội bóng mang biệt danh Harimau Malaya bỗng nhiên chơi cực hay như thể có một sức mạnh ẩn được khai thông.

Tại AFF Cup 2026, một Malaysia vượt khó để càng chơi càng hay cũng đang hình thành dưới bàn tay HLV Tan Cheng Hoe. Thiếu vắng gần trọn vẹn một đội hình, nhưng nhà cầm quân 58 tuổi vẫn biết cách “liệu cơm gắp mắm” và truyền lửa cho học trò để giúp Malaysia tiến vào bán kết. Một loạt các nhân tố không được kỳ vọng quá nhiều như Paulo Josue, Ezequiel Agüero, Azri Ghani hay Pavithran Gunalan đã thay nhau tỏa sáng trên hành trình vòng bảng.

HLV Tan Cheng Hoe rất giỏi trong việc "liệu cơm gắp mắm"

HLV Tan Cheng Hoe chính là người dẫn dắt tuyển Malaysia suýt đánh bại Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Trong lần tái đấu này, ông đang sẵn sàng tạo nên một sự ngạc nhiên nữa cho đoàn quân áo đỏ. HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam sẽ phải đề cao cảnh giác. Bởi một khoảnh khắc mất tập trung thôi cũng có thế khiến “Những chiến binh Sao Vàng” phải trả giá trước đối thủ đang hừng hực khí thế và sở hữu khả năng tạo đột biến rất cao.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 Malaysia vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8 trên SVĐ Kuala Lumpur, Malaysia.