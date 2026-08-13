Trước ngày đấu Việt Nam, Malaysia nhập tịch tiền đạo vừa sút tung lưới Chelsea

Tuyển Malaysia sắp có thêm nhân tố mới.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Noor Azman Rahman cho biết: "Mọi chuyện thuận lợi với trường hợp của Bergson. Chúng tôi đang tiến hành những thủ tục cuối cùng để nhập tịch cho cậu ấy".

Như vậy, tiền đạo Bergson da Silva đã đi đến bước cuối cùng trong việc nhập quốc tịch Malaysia sau thời gian dài chờ đợi. Chân sút 35 tuổi là một trong những tay săn bàn xuất sắc nhất giải VĐQG Malaysia. 5 mùa giải khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim, Bergson đã ghi tới 160 bàn thắng. Gần đây nhất, anh vừa sút tung lưới Chelsea trong trận đấu giao hữu giữa Johor Darul Ta'zim và The Blues.

Bergson da Silva háo hức với viễn cảnh khoác áo ĐTQG Malaysia

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Bergson nhập tịch sau khi có đủ 5 năm sinh sống và thi đấu tại Malaysia. Tiền đạo cao 1m80 sinh ra tại Brazil và từng khoác áo đội tuyển U20 Brazil vào năm 2010. Dù đã 35 tuổi, Bergson chưa hề cho thấy những dấu hiệu của sự sa sút phong độ. Mùa giải 2025/26 vừa qua, anh ghi 41 bàn thắng và cùng Johor Darul Ta'zim giành cú ăn 4 danh hiệu quốc nội Malaysia.

Tuy nhiên, do các thủ tục hoàn thành chậm hơn thời gian dự kiến, Bergson đã bỏ lỡ cơ hội tham dự AFF Cup 2026 cùng đội tuyển Malaysia. Dự kiến, chân sút này sẽ có mặt trong đội hình Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9 tới.

Đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 gặp Việt Nam vào lúc 20h00 ngày 16/8 tới.



