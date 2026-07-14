Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Tây Ban Nha: Mưa bàn thắng, “nhà vua” gục ngã

Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup 2026.

Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu Sân vận động 15/7 02h00 Pháp vs Tây Ban Nha Dallas Stadium 16/7 02h00 Anh vs Argentina Atlanta Stadium





Nhận định chung 2 đội

Đội tuyển Pháp tiến vào vòng bán kết World Cup 2026 với phong độ “hủy diệt”. Đoàn quân dưới quyền HLV Deschamps không chỉ toàn thắng mà còn cho thấy sức mạnh khủng khiếp đến từ hàng công toàn sao với 16 bàn thắng.

Ấn tượng hơn, từ sau vòng bảng, tuyển Pháp chưa nhận thêm bàn thua nào. “Gà trống Gô-loa” biết cách khóa chặt các mũi tấn công của đối phương và tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn.

Mbappe đang thể hiện phong độ ấn tượng

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, chính việc tiến bước quá hanh thông cũng có thể là một điểm yếu của đội tuyển Pháp. Họ lo ngại nếu như bất ngờ rơi vào tình thế bất lợi, Les Bleus sẽ không thích ứng kịp dẫn đến rối loạn và sụp đổ.

Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha cũng không cần đến hiệp phụ để vượt qua 3 trận đấu vòng loại trực tiếp. Nhưng cái cách họ đánh bại Bồ Đào Nha và Bỉ đều rất nhọc nhằn.

Vẫn kiểm soát thế trận bằng hàng tiền vệ đẳng cấp cao, song Tây Ban Nha lại thiếu sắc bén trong việc tìm đường vào khung thành. Những Oyarzabal hay Ferran Torres phong độ trồi sụt. Yamal vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất sau chấn thương. Bên cánh trái, cả Nico Williams lẫn Baena đều còn nhiều vấn đề. Để rồi, HLV Luis de la Fuente phải trông chờ vào “gà son” Merino.

Rodri là "trái tim" trong đội hình của Tây Ban Nha

Điểm tựa lớn nhất của Tây Ban Nha phần nào đó là sự “khắc chế” trong lối chơi. Khả năng điều tiết lối chơi, bóp nghẹt tuyến giữa được kỳ vọng sẽ giúp nhà vô địch Euro 2024 hạn chế tối đa cơ hôi cho các chân sút Pháp.

Dù vậy, so với năm 2024, tuyến giữa Tây Ban Nha không còn giữ được sự nhuần nhuyễn ở mức độ cao. Các khoảng trống sẽ bị các chân sút thượng hạng của Pháp khai thác tối đa. Và nhiều khả năng, “nhà vua châu Âu” sẽ dừng bước trước “Gà trống Gô-loa”.

Dự đoán Pháp vs Tây Ban Nha

Siêu máy tính của trang Standard dự đoán: Pháp đã tiến vào vòng trong của giải đấu này một cách suôn sẻ như Deschamps tính toán. Ông được quyền tin tưởng rằng mình sẽ kết thúc 14 năm cầm quyền với chiếc cúp vô địch thế giới thứ hai để trưng bày trên kệ.

Trận bán kết World Cup 2026 sẽ diễn ra căng thẳng, nhưng chất lượng tấn công của Les Bleus là vô song, vừa năng động vừa sáng tạo. Dự đoán: Pháp 3-1 Tây Ban Nha

Trang Sports Mole dự đoán: Tây Ban Nha có thể kéo Pháp vào loạt đá luân lưu 11m. Nhưng Les Bleus sẽ giành chiến thắng nhờ bản lĩnh. Dự đoán: Pháp 1-1 Tây Ban Nha (Pháp thắng luân lưu).

Thông tin trước trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha

Phong độ tại World Cup 2026

Pháp

Tây Ban Nha

Chân sút hàng đầu

Pháp: Mbappe – 8 bàn, Dembele – 5 bàn, Bradley Barcola – 2 bàn

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal – 4 bàn, Merino – 2 bàn

Thành tích đối đầu