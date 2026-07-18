Nhận định Pháp vs Anh, tranh hạng ba World Cup 2026.

Nhận định Pháp vs Anh, tranh hạng ba World Cup 2026

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng ba World Cup

Ngày Giờ Cặp đấu Sân vận động 19/7 04h00 Pháp vs Anh Miami Stadium 20/7 02h00 Tây Ban Nha vs Argentina New York New Jersey Stadium

Nhận định chung

Hụt hẫng, thất vọng và chán nản, đó là những gì mà truyền thông mô tả về 2 đội tuyển Pháp và Anh sau vòng bán kết World Cup 2026. Sau khi mục tiêu vô địch tan vỡ, việc phải thi đấu thêm trận tranh hạng ba dường như trở thành một “gánh nặng” cho 2 đội bóng châu Âu.

Tuy nhiên, sẽ là bất công nếu như bỏ qua khát khao của các cầu thủ còn mục tiêu phấn đấu hoặc chưa được thể hiện nhiều ở World Cup 2026. Trận đấu tranh hạng ba sẽ là nơi để HLV 2 đội tạo cơ hội cho những cái tên thuộc 2 trường hợp nói trên.

Trận tranh hạng ba vẫn mang ý nghĩa với 2 đội Pháp và Anh

Với đội tuyển Pháp, đó có thể là Kante – người đang chơi kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp. Cherki cũng rất mong muốn được ra sân sau khi chỉ thi đấu vỏn vẹn 79 phút trong 7 trận đấu được đó.

Tất nhiên không thể bỏ qua Mbappe. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid vẫn đang trong cuộc đua Vua phá lưới với Messi. Trong một trận đấu hứa hẹn cởi mở và nhiều bàn thắng như tranh hạng ba, Mbappe hoàn toàn có thể hi vọng vào việc gia tăng thành tích và đoạt lấy ngôi Vua phá lưới World Cup 2026.

Về phần đội tuyển Anh, những Maiboo, Eze hay Watkins cũng sẵn sàng xung trận. Rõ ràng, họ không hề muốn phải chia tay giải đấu mà chưa có được một màn trình diễn thật ưng ý. HLV Tuchel cũng cần một trận đấu vớt vát niềm tin để hướng tới mục tiêu tiếp theo là Euro 2028.

Trận tranh hạng ba sẽ là “bữa tiệc” của bóng đá tấn công và các chân sút sẽ thay nhau ghi tên mình lên bảng điện tử. Dự đoán: Pháp 3-2 Anh.

Thông tin trước trận đấu Pháp vs Anh

Phong độ tại World Cup 2026

Pháp

Anh

Chân sút hàng đầu

Pháp: Mbappe – 8 bàn, Dembele – 5 bàn, Bradley Barcola – 2 bàn

Anh: Jude Bellingham, Harry Kane - 6 bàn

Thành tích đối đầu