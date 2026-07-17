Messi đã phạm lỗi, Argentina được trọng tài thiên vị? Hàng triệu người bị lừa bởi AI

Những bức ảnh chỉnh sửa bởi AI đang trở thành hiểm họa với thế giới bóng đá.

Sau trận đấu bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina, một bức ảnh gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ bóng đá đã được lan truyền trên những nền tảng mạng xã hội. Trong bức ảnh này, Messi đã đạp vào chân hậu vệ Spence trước khi kiến tạo cho Lautaro Martinez ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Những người đăng tải bức ảnh cho rằng đây là bằng chứng cho thấy trọng tài thiên vị Argentina. Bởi nếu Messi đã phạm lỗi với Spence, trọng tài cần từ chối bàn thắng của Argentina và trao cho đội tuyển Anh một quả đá phạt, tương tự như tình huống trong trận Argentina vs Ai Cập.

Bức ảnh gốc phía trên, ở dưới là ảnh bị chỉnh sửa bằng AI

Tuy nhiên, các nhóm chuyên môn đã kiểm tra kỹ bức ảnh và xác định rằng ảnh đã được chỉnh sửa bằng AI. Họ cũng đưa ra bức ảnh gốc để so sánh. Người sử dụng AI đã chỉnh sửa để khiến chân của Messi như đã đạp vào Spence, nhằm mục đích làm người xem hiểu nhầm rằng Messi đã phạm lỗi.

Khác biệt lớn nhất khiến bức ảnh chỉnh sửa bởi AI bị lộ là động tác chân phải của Spence. Các video quay chậm tình huống đều cho thấy, hậu vệ tuyển Anh để bàn chân sát mặt cỏ trong suốt thời gian Messi lướt qua. Anh chỉ nhấc chân lên sau khi Messi đã vượt qua rồi. Còn trong bức ảnh chỉnh sửa, bàn chân phải của Spence lại nhấc lên chạm vào chân Messi.

Spence để bàn chân phải sát mặt cỏ khi Messi lướt qua

Điều đáng nói, trước khi bị xác định là sai sự thật, bức ảnh chỉnh sửa bởi AI đã thu hút tới hàng triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội. Đây được coi là một hiểm họa với thế giới bóng đá và khiến rất nhiều người hâm mộ hiểu nhầm.