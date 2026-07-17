1 tuyển thủ Việt Nam xuất thân từ học viện có 8 cầu thủ dự chung kết World Cup 2026

Một trong những học viện bóng đá nổi tiếng nhất thế giới được vinh danh tại World Cup 2026.

Khi 2 đội tuyển lọt vào chung kết World Cup 2026 được xác định là Tây Ban Nha và Argentina, học viện La Masia lại một lần nữa thu hút sự chú ý lớn của thế giới bóng đá.

Học viện trực thuộc CLB Barcelona cung cấp tới 7 tuyển thủ Tây Ban Nha bao gồm Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Gavi, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo và Eric García. Nhưng sản phẩm xuất sắc nhất lịch sử La Masia sẽ đứng ở bên kia chiến tuyến: Lionel Messi.

ESPN ví von: Một trận chung kết World Cup "made in" La Masia

Trải qua những giai đoạn thăng trầm, La Masia luôn cố gắng duy trì triết lý bóng đá đồng thời hoàn thiện trong các khâu đào tạo. Nhờ đó, học viện liên tục cung cấp những cầu thủ tài năng cho làng bóng đá.

Có những cầu thủ lên đội một Barcelona và sớm trở thành ngôi sao. Có những trường hợp phải tìm kiếm cơ hội ở những đội bóng khác nhưng sau này vẫn thành công nhờ nền tảng từ La Masia.

Chiếc áo số 10 của Barcelona từng gắn với Messi giờ đã được trao cho Yamal. Trận chung kết World Cup 2026 được ví như một gạch nối lịch sử của học viện La Masia.

Điều thú vị là đội tuyển Việt Nam cũng có 1 sản phẩm từ lò La Masia. Cầu thủ được nhắc tới không ai khác ngoài Đỗ Hoàng Hên. Anh gia nhập học viện từ năm 12 tuổi và dành 4 năm tại Barcelona trước khi chuyển đến những đội bóng khác.

Dù không thành công ở cấp độ như một số "đồng môn", Đỗ Hoàng Hên cuối cùng đã tìm được chỗ đứng của mình ở V.League và đội tuyển Việt Nam. Phẩm chất kỹ thuật trong từng pha xử lý của tiền vệ 32 tuổi vẫn khiến người xem phải trầm trồ.

Đỗ Hoàng Hên trong màu áo tuyển Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên sẽ là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Việt Nam trong những giải đấu trước mắt như AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2027 và xa hơn là vòng loại World Cup 2030.