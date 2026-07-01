Harry Kane phải chờ đến bao giờ?

Khi chiếc cúp vàng luôn ngoảnh mặt với Harry Kane.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trên thảm cỏ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Mỹ), dội một gáo nước lạnh buốt vào tham vọng của người Anh. Giữa bầu không khí lễ hội rực rỡ sắc xanh trắng của các cổ động viên Argentina, Harry Kane đứng lặng im, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không trung rực rỡ ánh đèn. Một lần nữa, người đội trưởng vĩ đại nhất của bóng đá Anh đương đại lại lỗi hẹn với đỉnh cao ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Thất bại nghiệt ngã 1-2 trước nhà đương kim vô địch tại bán kết World Cup 2026 không chỉ chấm dứt giấc mơ vàng của Tam Sư, mà còn nối dài tấn bi kịch đầy kiêu hãnh mang tên Harry Kane – người đàn ông dường như đã dành cả thanh xuân chỉ để đi tìm một chiếc cúp danh giá.

Harry Kane lại lỡ hẹn với cúp vàng World Cup (Ảnh: Getty)

Những lần lỡ hẹn đầy nghiệt ngã

Trận bán kết lịch sử đã có lúc nằm trọn trong tính toán của người Anh khi lối chơi kỷ luật giúp họ vượt lên dẫn trước ở phút 55 nhờ bàn thắng của Anthony Gordon. Thế nhưng, bản lĩnh thượng thừa của Argentina và sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao đã lật ngược thế cờ chỉ trong mười phút cuối trận. Hai bàn thua chóng vánh ở phút 85 từ cú sút của Enzo Fernández và phút bù giờ thứ hai (90+2) từ pha dứt điểm của Lautaro Martínez như những nhát dao chí mạng ghim thẳng vào hy vọng của người Anh. Khi bóng tối bao trùm lấy những hy vọng vừa mới nhen nhóm, người ta lại thấy bóng dáng quen thuộc của Kane. Một Kane lầm lũi và bất lực trước sự trêu ngươi của số phận. Anh đã chạy, đã tranh chấp, đã lùi sâu gánh vác lối chơi như anh vẫn luôn làm, nhưng phần thưởng cuối cùng vẫn là một cái lắc đầu đầy cay đắng từ định mệnh.

Thất bại này tiếp tục kéo dài vòng lặp tàn nhẫn đã bám đuổi chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh suốt hơn một thập kỷ qua. Từ bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2020, tứ kết World Cup 2022, chung kết EURO 2024 và giờ là thảm kịch Atlanta 2026 - năm lần bước lên những sân khấu lớn nhất thế giới là năm lần Kane phải đứng nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch. Ở tuổi 32, sở hữu tới 85 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia – Kane có tất cả những kỷ lục cá nhân mà một tiền đạo thèm khát, nhưng phòng truyền thống của anh vẫn trống rỗng một danh hiệu tập thể lớn.

Harry Kane vẫn chưa có một danh hiệu lớn nào cùng tuyển Anh (Ảnh: Getty)

Dám đối diện với thất bại

Không trốn tránh trách nhiệm sau trận thua đau đớn, người thủ quân của Tam Sư thẳng thắn thừa nhận sai lầm chiến thuật của toàn đội khi cho biết thật đau lòng cho tập thể lẫn người hâm mộ. Anh chỉ ra rằng sau khi dẫn trước 1-0, tuyển Anh chỉ cố gắng bảo toàn tỷ số - một lựa chọn không đủ tốt ở cấp độ này, đồng thời gặp vô vàn khó khăn khi đối thủ dâng cao ép sân, buộc họ phải lùi quá sâu. Dẫu vậy, vượt lên trên nỗi buồn bại trận và những giọt nước mắt lăn dài, Kane khẳng định anh chưa hề có ý định từ bỏ màu áo đội tuyển.

Đặc biệt, tiền đạo của Bayern Munich đã khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ bằng một phát biểu vô cùng cao thượng khi dành sự ủng hộ tuyệt đối cho chính đối thủ vừa đánh bại mình. Anh tuyên bố sau khi tuyển Anh bị loại, anh sẽ cổ vũ Lionel Messi giành chức vô địch World Cup lần thứ hai, bởi anh là một người hâm mộ của siêu sao 39 tuổi và Messi hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Cái ôm đầy tôn trọng của Messi dành cho Kane (Ảnh: Getty)

Bóng đá đôi khi thật tàn nhẫn khi không trả lại những giá trị tương xứng với công sức bỏ ra. Người ta thương Kane bởi anh đã vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng, sẵn sàng đổ máu và hy sinh cái tôi ghi bàn để phục vụ tập thể. Danh hiệu có thể quyết định ai là nhà vô địch của một giải đấu, nhưng không bao giờ đủ sức định nghĩa tầm vóc của một cầu thủ. Harry Kane có thể không có cúp vàng World Cup, cũng không có cúp bạc Euro nhưng sự thẳng thắn, kiên cường và lòng cao thượng, Kane đã là một nhà vô địch thực sự trong lòng người hâm mộ.