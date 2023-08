Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện trên sàn catwalk sau khi được bạn trai cầu hôn

Sau thành công của Extra Men Show 1 diễn ra năm 2022, đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc đã tổ chức show thứ hai với chủ đề ‘Vùng đất thủ lĩnh rồng - Land of the dragon lord’. Anh giải thích, năm 2024 sẽ là năm con rồng, nên anh chọn hình ảnh rồng - biểu tượng của sự quyền lực - để nhắc đến trong show lần này. Nguyễn Hưng Phúc cho biết anh muốn tạo ra một sân chơi dành cho nam khác lạ và có dấu ấn so với thị trường thời trang hiện nay.

5 nhà thiết kế tham gia chương trình gồm 3 NTK Việt Nam là Hà Nhật Tiến, Ngô Mạnh Đông Đông, Vương Khang và 2 NTK nước ngoài là Kwak Hyun Joo (Hàn Quốc), Kotono Fukazawa (Nhật Bản).

Siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Rocker Nguyễn và NTK Hà Nhật Tiến

Siêu mẫu Anh Thư

Hoa hậu Hương Giang

Vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn

Các người mẫu trình diễn gồm siêu mẫu Thanh Hằng, Anh Thư, hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Rocker Nguyễn, người mẫu Chan Than San, Mạc Trung Kiên, vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn, ông bầu Vũ Khắc Tiệp, Mister International 2017 Lee Seung Hwan, Mister Supranational Thailand 2023 Topz Nathanon… và nhiều người mẫu nổi tiếng khác. Ngoài ra còn có phần biểu diễn ca nhạc của các ca sĩ Lona Kiều Loan, Mỹ Mỹ, RayO.

Thanh Hằng sải bước đầy cuốn hút, xứng danh siêu mẫu điình đám

Đây cũng là lần đầu tiên siêu mẫu Thanh Hằng sải bước trên sàn catwalk sau khi công khai được bạn trai cầu hôn. Cô có màn trình diễn đầy cuốn hút trong bộ sưu tập Hoa Mộc Lan của NTK Hà Nhật Tiến.

“Chị Thanh Hằng luôn là người đồng hành cùng tôi trong mọi dự án. Có lẽ vì tinh thần và ngôn ngữ thời trang của tôi hướng đến sự mạnh mẽ bên trong chứ không phải là những lấp lánh bên ngoài nên tôi thấy hình ảnh chị Hằng trong mọi ý tưởng của tôi. Có thể nói, chị Thanh Hằng là cái tên tròn trịa phù hợp với tất cả những gì tôi làm trên con đường thời trang của mình. Nhất là ở tinh thần, chị Hằng luôn như một chiến binh", Hà Nhật Tiến chia sẻ.