Mở màn cho đêm thi là phần đồng diễn và hô tên đến từ các thí sinh nhí. Sau đó, ban tổ chức công bố một số giải thưởng phụ ấn tượng: Best Impression (Siêu mẫu nhí ấn tượng) - Doris Ngọc Anh, Supermodel Talent (Siêu mẫu nhí tài năng) - Imade Mokuren, Supermodel Talent by Fanvote (Siêu mẫu nhí do khán giả bình chọn) - Nguyễn Vũ Hà Linh…