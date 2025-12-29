Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng vụ bị réo tên vào bài tố "quỵt" tiền trợ lý

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước một bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên Threads, xoay quanh câu chuyện thuê trợ lý của một nữ siêu mẫu. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người đăng tải công khai loạt ảnh chụp màn hình được cho là email trao đổi công việc cách đây nhiều năm với một siêu mẫu nổi tiếng trong làng thời trang Việt.

Theo chia sẻ từ tài khoản này, ban đầu cô được phỏng vấn cho vị trí trợ lý và được in cả danh thiếp là "Assistant to director" cho một nữ siêu mẫu. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm việc, người này cho biết thực tế công việc không đúng như những gì đã trao đổi trước đó. Ngoài các đầu việc liên quan chuyên môn, cô còn phải đảm nhận những việc mang tính cá nhân, trong đó có việc chờ đợi nữ siêu mẫu trong nhiều khung giờ khác nhau.

Sau một tháng thử việc và cảm thấy không phù hợp, người này quyết định nghỉ việc. Đáng chú ý, tài khoản Threads còn tố nữ siêu mẫu không chi trả khoản tiền lương thử việc 10 triệu đồng như thỏa thuận ban đầu, mà còn huỷ kết bạn trên mạng xã hội.

Một tài khoản chụp màn hình bài đăng lên tiếng của siêu mẫu Hà Anh, kèm theo đó là chia sẻ lại câu chuyện được cho là lùm xùm liên quan công việc trợ lý. Ảnh: Threads

Bài đăng nhanh chóng lan truyền và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Dù thông tin mới chỉ xuất phát từ một phía, cộng đồng mạng liên tục gọi tên siêu mẫu Hà Anh. Nguyên nhân được cho là bởi người đăng bài tố đã đính kèm ảnh chụp màn hình một bài viết của Hà Anh lên tiếng về câu chuyện tuyển trợ lý chuyên môn không lương cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối liên hệ giữa hai sự việc.

Trước những đồn đoán lan rộng trên mạng xã hội, chúng tôi đã liên hệ với Hà Anh để làm rõ thông tin. Nữ siêu mẫu chia sẻ:

"Cá nhân này đã loan truyền thông tin sai sự thực này nhiều năm nay. Tuy nhiên tôi không phản hồi vì có nhiều những thông tin không xác thực trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ hình ảnh của cá nhân tôi và những người của công chúng. Nếu cá nhân này có bằng chứng xác thực về việc tôi 'quỵt' - hay nói cách khác - từ chối trả tiền lương của cá nhân này thì tôi đề nghị có thể đưa ra để rộng đường dư luận. Những thông tin vụn vặt đưa ra để dẫn đường dư luận hay những bình luận mang tính chất bôi nhọ xúc phạm tôi sẽ được coi là bằng chứng trước pháp luật nếu cá nhân này còn tiếp tục hành động này. Tôi từng làm việc với nhiều cá nhân, trong đó có nhiều trợ lý trong mười mấy năm ở Việt Nam, các trợ lý của tôi đều được tôi trả lương đúng hạn, dạy bảo và cư xử với thái độ thương mến như những người em. Họ giờ đều là những người có nghề - người trở thành nhà báo, người là leader của thương hiệu, chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, chưa bao giờ tôi nhận được bất cứ phản hồi nào như cá nhân trên. Tôi cảm thấy thực sự bất ngờ vì cá nhân thay vì liên lạc với tôi để làm rõ những vấn đề khiến cô ấy bức xúc, thì lại chọn cách lên mạng xã hội để loan tin không chính xác và xúc phạm tôi. Tôi không có bất cứ yêu cầu bằng điện thoại, văn bản tin nhắn hay email nào về việc yêu cầu trả tiền và cũng chưa bao giờ từ chối trả tiền cá nhân này khi có yêu cầu. Thời gian cách đây mười mấy năm, tôi không còn nhớ chi tiết cụ thể của thoả thuận này nhưng tôi nhớ rằng tôi đồng ý cho cá nhân này thử việc và trong một thời gian ngắn cả hai đều thấy không phù hợp nên đồng thuận chấm dứt. Đối với tính cách và uy tín của tôi, không bao giờ có chuyện tôi từ chối trả tiền lương như cá nhân này cáo buộc".

Siêu mẫu Hà Anh khẳng định không có chuyện quỵt tiền cá nhân nào, và cô cho biết sẽ có hành động cứng rắn trước những thông tin bôi nhọ, xúc phạm danh dự mình. Ảnh: FBNV

Hà Anh được biết đến là người mẫu, MC, đạo diễn thời trang và từng thử sức ở lĩnh vực ca hát. Sở hữu nền tảng ngoại hình và kỹ năng chuyên môn tốt, Hà Anh là một trong những gương mặt người mẫu Việt sớm hoạt động và ghi dấu ấn tại thị trường quốc tế.

Hà Anh từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và giành danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2008. Bên cạnh hoạt động người mẫu, cô còn được khán giả truyền hình biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai trò giám khảo chính của Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Sau đó, Hà Anh tiếp tục xuất hiện trong vai trò mentor tại chương trình The Next Gentleman mùa đầu tiên, và là giám khảo khách mời trong nhiều cuộc thi về nhan sắc.