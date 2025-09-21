Siêu mẫu đình đám "mất tích" bí ẩn sau 4 năm càn quét showbiz, nghề nghiệp hiện tại khiến khán giả "ớn lạnh"

Tập mới nhất chương trình Exclusive World của đài MBN đã tiết lộ cuộc sống hiện tại của cựu siêu mẫu Bang Eun Mi. Vào năm 1992, Bang Eun Mi ra mắt làng thời trang Hàn Quốc và nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình rất "tây". Trong 4 năm hoạt động, siêu mẫu này trở thành tên tuổi rất được yêu thích, từng "làm mưa làm gió" trên các sàn catwalk, xuất hiện trên các tạp chí lớn nhỏ.

Rồi 1 ngày, Bang Eun Mi bỗng chốc biến mất khỏi showbiz, ngừng mọi hoạt động. Chương trình Exclusive World tiết lộ siêu mẫu này theo đuổi 1 nghề nghiệp hoàn toàn khác: trở thành 1 pháp sư truyền thống Hàn Quốc.

Bang Eun Mi là siêu mẫu có tiếng trước khi trở thành pháp sư

"1 buổi sáng, tôi đột nhiên thức dậy và không thể cử động được nửa thân bên trái, từ mặt, vai và cánh tay, cứ như bị liệt vậy. Các bác sĩ nói đây chỉ là tình trạng tạm thời và việc điều trị sẽ có hiệu quả. Tôi đến phòng khám Đông Y nhưng không thấy cải thiện, tôi cũng dùng thuốc tây, phẫu thuật thần kinh, thử mọi cách điều trị nhưng chỉ giảm đau tạm thời" - Bang Eun Mi nói.

Cô tìm đến với các pháp sư trong tuyệt vọng, và được cho rằng mắc chứng sinbyeong - căn bệnh tâm linh xuất hiện trước khi trở thành pháp sư. Khi nghe rằng bệnh sinbyeong cũng có thể ảnh hưởng đến con trai mình, Bang Eun Mi quyết định tham gia nghi lễ nhập môn shin-naerim dành cho pháp sư. "Tôi được bảo rằng nếu tôi không chấp nhận số phận làm pháp sư, con tôi cũng có thể phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp. Vì vậy tôi nghĩ phải làm vậy để bảo vệ con trai bé bỏng của mình" - siêu mẫu đình đám 1 thời nói.

Bang Eun Mi hé lộ câu chuyện của mình trong chương trình Exclusive World

Con trai của Bang Eun Mi chỉ mới 1 tuổi khi mẹ làm nghi thức trở thành pháp sư. Sau nghi lễ nhập môn, cô phải xa con 3 năm để trở thành 1 pháp sư thực thụ. Mặc dù đó là "những năm tháng đau khổ nhất" trong cuộc đời, nhưng điều này đã giúp Bang Eun Mi mở ra sự nghiệp làm pháp sư chuyên nghiệp. Đến nay, cô đã có hơn 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực tâm linh. Siêu mẫu 1 thời không chỉ tiếp khách hàng Hàn Quốc, mà còn tiếp cả khách quốc tế, tư vấn bằng tiếng Anh.