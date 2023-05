Siêu mẫu Candice Swanepoel đốt mắt bằng bikini

Trang Daily Mail ngày 19-5 thông tin siêu mẫu Candice Swanepoel đã tung loạt ảnh lên trang mang xã hội Instagram của thương hiệu Tropic Of C. Đây là thương hiệu áo tắm do cô sở hữu và làm người mẫu chính.

Siêu mẫu Candice Swanepoel và đường cong nóng bỏng

Cô sở hữu cơ bụng săn chắc, gợi cảm

Candice Swanepoel với bikini họa tiết hổ

Trong loạt ảnh, Candice Swanepoel diện bikini họa tiết hổ, tóc xõa dài hoang dã, để lộ cơ bụng săn chắc, khoác chiếc áo khoác xanh. Cô từng quảng bá cho bikini họa tiết rừng xanh, ngựa vằn, báo,… và giờ là hổ. Vì thế, người đẹp này bày tỏ sự háo hức chào mừng một "động vật mới tham gia đại gia đình" của mình.

Trước đó, Candice Swanepoel từng quảng bá bikini họa tiết da báo

Bikini họa tiết ngựa vằn

Thương hiệu áo tắm của Candice Swanepoel có tiêu chí thân thiện hết mức có thể với môi trường. Phần lớn vật liệu sử dụng cho sản phẩm lẫn bao bì đóng gói đều là nguyên liệu có thể tái chế hoặc phân hủy được.



Ngoài những hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang, Candice Swanepoel dành thời gian còn lại của mình cho gia đình.

Cô có hai con trai cùng với người chồng cũ và được cho là đang hẹn hò cùng Harry Styles. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả hai xác nhận.