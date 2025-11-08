Siêu dự án từng tăng vốn gấp 11 lần lên 2,7 tỷ USD của ông Đặng Thành Tâm đã có sổ đỏ, tự tin bán buôn một phần trong năm nay

Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố báo cáo phân tích mới nhất về Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC). Một trong những nội dung đáng chú ý là dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại Hải Phòng đã có sổ đỏ và KBC tự tin với kế hoạch bán buôn một phần dự án, dự kiến bàn giao 20 ha trong năm 2025. Tuy nhiên, thời điểm ghi nhận doanh thu vẫn chưa chắc chắn, do công ty đang xem xét nhiều đối tác mua tiềm năng.

Khu đô thị Tràng Cát có quy mô 585 ha, nằm tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Dự án này đã được UBND TP Hải Phòng phê duyệt quy hoạch tổng thể vào năm 2010, đến ngày 15/1/2025, Thủ tướng Chính phủ chính thức chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời nâng tổng vốn từ 6.300 tỷ đồng lên hơn 69.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,7 tỷ USD), tức gấp hơn 11 lần mức ban đầu.

Ở mảng bất động sản dân cư, ngoài dự án Tràng Cát, Kinh Bắc còn đang triển khai các dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Nếnh và Tràng Duệ đang được đẩy nhanh, dự kiến bàn giao khoảng 1.000 căn trong năm 2026 và hoàn tất toàn bộ vào năm 2027. Bên cạnh đó, khu đô thị và sân golf Khoái Châu (Hưng Yên) cũng đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng, với kế hoạch kinh doanh trước phần đất xây biệt thự từ năm 2026. Còn Khu đô thị Phúc Ninh (Bắc Ninh) hiện vẫn vướng mắc trong khâu xác định giá đất, khiến tiến độ bị kéo dài.

Song song với đó, Kinh Bắc tiếp tục đẩy mạnh mảng khu công nghiệp – lĩnh vực cốt lõi tạo doanh thu và lợi nhuận chính cho doanh nghiệp. KCN Tràng Duệ 3, với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, hiện đã bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng và xin giấy phép xây dựng, dự kiến hoàn tất trong quý IV/2025. Sau khi có giấy phép, công ty sẽ triển khai hạ tầng và có thể bàn giao đất từ năm 2026.

Dự án KCN Quế Võ 2 mở rộng cũng đang được giải phóng mặt bằng; trong tháng 7/2025, KBC đã ký biên bản ghi nhớ cho thuê 50 ha với Luxshare. Đối với KCN Kim Thành 2, khoảng 80 ha đã được giải phóng mặt bằng, dự kiến sang năm 2026 sẽ bắt đầu thu hút nhà đầu tư, trong khi KCN Lộc Giang ở Long An cũng đặt mục tiêu đi vào hoạt động từ năm 2026.

Tính đến cuối quý III, KBC đã bàn giao tổng cộng hơn 105 ha đất khu công nghiệp, chủ yếu tại CCN Hưng Yên (85,6 ha), KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh (17 ha), Quang Châu (1,6 ha) và Tân Phú Trung (1,1 ha). Ngoài ra, doanh nghiệp còn khoảng 105 ha đất đã ký biên bản ghi nhớ nhưng chưa bàn giao, gồm 25 ha tại Nam Sơn – Hạp Lĩnh, gần 30 ha tại Tràng Duệ 3 và 50 ha ở Quế Võ 2 mở rộng.