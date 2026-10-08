Siêu dự án rộng hơn 9.100ha vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng, sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thông tin mới

Theo Cổng thông tin điện tử xã Tam Hưng, sáng 7/10, Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn xã Tam Hưng tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện, tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.



Đối với Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, sau điều chỉnh ranh giới, dự án có khoảng 1.367ha trên địa bàn xã Tam Hưng. Đến nay, xã đã thông báo thu hồi 1.283,7ha đất nông nghiệp, đạt 94,03%; ban hành quyết định thu hồi 1.093,8ha của 5.431 hộ và đất công do xã quản lý, đạt 80,12%.

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm ứng bàn giao mặt bằng đã được phê duyệt cho 1.111,2ha, với tổng kinh phí khoảng 8.534 tỷ đồng. Hiện địa phương tiếp tục niêm yết, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phương án đối với 30,89ha tại các thôn Thạch Nham, Thiên Đông, Phượng Mỹ, Lê Dương và Dư Dụ.

Phối cảnh sân VinFast. Ảnh: Vingroup

Tại một số thôn như Quan Nhân, Gia Vĩnh, Thiên Đông còn có sự sai lệch giữa thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ giao chia; một số hồ sơ giao chia qua các thời kỳ không còn được lưu giữ.

Ngoài ra, một số trường hợp đất giao cho đối tượng hưu trí, giáo viên; đất giao thầu ngoài định suất, định mức hoặc hộ thiếu diện tích so với định mức giao chia nhưng không có vị trí sử dụng ngoài thực địa cũng cần được rà soát, hướng dẫn xử lý.

Bên cạnh Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, Dự án Khu đô thị Đa mục tiêu tại xã Tam Hưng cũng đang được triển khai công tác GPMB. Dự án có tổng diện tích thu hồi khoảng 323,08ha, liên quan 2.935 hộ tại 7 thôn. Đến nay, địa phương đã thu thập hồ sơ, lập mảnh trích đo bản đồ địa chính đối với 293,08ha, đạt 90,7%.

Xã cũng đã tổ chức họp dân tại 7 thôn để thông tin về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và phổ biến các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, GPMB.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo về tiến độ GPMB nhiều dự án lớn khác trên địa bàn xã Tam Hưng, gồm Học viện An ninh nhân dân cơ sở 2, Khu nhà ở xã hội Tam Hưng 1 và Tam Hưng 2, Cụm công nghiệp Thanh Thùy và Khu đô thị mới cho cán bộ, chiến sĩ C01, C03, C05 Bộ Công an.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng đang thi công.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư đã được khởi công. Với diện tích hơn 9.171ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế. Trung tâm dự án là Sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với hệ thống mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.