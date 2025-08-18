Siêu dự án nhiệt điện hơn 42.000 tỷ đồng thuộc top lớn nhất Việt Nam vừa đạt dấu mốc quan trọng

Sáng 18/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án điện 2 phối hợp với liên danh các nhà thầu tổ chức lễ đốt dầu lần đầu lò hơi tổ máy số 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.

Tại buổi lễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2 Nguyễn Văn Thành cho biết, việc đốt dầu lần đầu Lò hơi Tổ máy 1 dự án nhiệt điện Quảng Trạch đã được thực hiện thành công lúc 11h ngày 16/8/2025. Đây là mốc tiến độ quan trọng trong việc triển khai dự án, chuyển giai đoạn từ công tác thi công xây dựng sang giai đoạn khởi động tổ máy và tiến tới hòa đồng bộ, phát điện các tổ máy.

Đồng thời, là điểm nhấn trong quá trình thực hiện dự án cũng như tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm hòa đồng bộ Tổ máy 1 trong năm 2025 và phát điện cả tổ máy trong năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút triển khai công tác đốt dầu lần đầu Lò hơi Tổ máy 1

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, sau sự kiện hôm nay là các mục tiêu quan trọng tiếp theo, đó là vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026; khởi công xây dựng Nhà máy LNG Quảng Trạch II và lựa chọn Chủ đầu tư Nhà máy LNG Quảng Trạch III đảm bảo tiến độ theo Quy hoạch điện VIII được duyệt.

Để sớm hiện thực hoá các mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với vai trò chủ đầu tư, tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, đảm bảo môi trường, an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Các liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn, thi công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt nắng thắng mưa, thi đua lao động sáng tạo, tạo khí thế mới, quyết tâm mới để hoàn thành các mục tiêu tiến độ đúng kế hoạch đề ra.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được EVN giao cho Ban Quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư cùng với các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với tổng diện tích khoảng 48,6 ha tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Dự án bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403 MW, Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch 1 là nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất cả nước hiện nay. Khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 9,1 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 42.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của EVN (30%) và vốn vay thương mại trong nước (70%) do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ.

Gói thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Dự án được thực hiện bởi Tổng thầu Liên danh gồm 3 nhà thầu Mitsubishi Corporation (Nhà thầu Nhật Bản), Hyundai E&C (Nhà thầu Hàn Quốc) và Tổng công ty Xây dựng số 1 (Nhà thầu Việt Nam). Đây đều là các nhà thầu lớn, uy tín, có năng lực và kinh nghiệm trong nhiều dự án nhiệt điện lớn. Dự án sử dụng công nghệ USC (trên siêu tới hạn) với thông số nhà máy cao nhất tại Việt Nam hiện nay.



