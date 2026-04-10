Siêu dự án hơn 34 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Thanh Phong |

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được khởi công từ cuối năm 2025, đang hoàn thiện quy hoạch, xử lý chồng lấn và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Trong thời gian tới Hà Nội sẽ xem xét trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội về việc triển khai các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị thể thao Olympic là một trong những dự án quy mô lớn, có vai trò tạo động lực phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đối với các nội dung đã thực hiện, vào tháng 12/2025, UBND TP Hà Nội ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương triển khai dự án và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Ngay sau đó, dự án được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Song song với việc khởi động dự án, thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu A, B, C, D, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo.

Trong tháng 1/2026, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhằm đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật đối với dự án.

Đến tháng 3, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Theo đó, các cơ quan chức năng đã thống nhất nguyên tắc xử lý đối với các dự án chồng lấn, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

UBND TP Hà Nội cũng giao các sở, ngành khẩn trương tham mưu phương án xử lý cụ thể, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Trên cơ sở này, nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời triển khai các bước lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.

Cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được thúc đẩy. Các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương và nhà đầu tư để hướng dẫn, triển khai các bước cắm mốc, chuẩn bị điều kiện cho công tác thu hồi đất và triển khai xây dựng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, việc rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả các công trình điện, nghĩa trang và các yếu tố liên quan, cũng đang được thực hiện để đảm bảo đồng bộ khi triển khai dự án.

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã hoàn thành các bước quan trọng về mặt chủ trương, quy hoạch phân khu và khởi công xây dựng.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ xem xét chỉ đạo xử lý các dự án chồng lấn làm cơ sở để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư gửi Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND TP, Hội đồng thẩm định của thành phố theo tiến độ đã được phê duyệt.


