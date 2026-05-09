"Siêu dự án" 9 tỷ USD của Việt Nam: Công trình có quy mô lớn bậc nhất dải đất hình chữ S

Công trình đó là: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn phát thải và hướng tới năng lượng xanh, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và giảm thiểu tác động tới môi trường.

Áp dụng tiêu chuẩn môi trường quốc tế

Là dự án công nghiệp nặng có độ phức tạp cao, Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đặc biệt chú trọng đến các tiêu chuẩn quản lý môi trường và an toàn vận hành.

Nhà máy hiện áp dụng hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO 14001:2015 về quản lý môi trường, được chứng nhận bởi tổ chức DNV-GL. Đây là những tiêu chuẩn được nhiều tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới sử dụng nhằm kiểm soát chất lượng sản xuất, giảm thiểu rủi ro và hạn chế tác động tới hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, dự án cũng được cấp đầy đủ các giấy phép liên quan đến xả thải, sử dụng nước biển, quản lý chất thải nguy hại và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Đối với ngành lọc hóa dầu – lĩnh vực luôn chịu áp lực lớn về môi trường – việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được xem là điều kiện bắt buộc để duy trì hoạt động lâu dài.

Không chỉ chú trọng công nghệ xử lý, nhà máy còn xây dựng hệ thống vận hành khép kín với quy trình giám sát chặt chẽ nhằm kiểm soát khí thải, nước thải và các nguy cơ mất an toàn trong quá trình sản xuất.

Tính đến năm 2025, tổ hợp này đã ghi nhận hơn 20 triệu giờ công an toàn mà không xảy ra tai nạn mất thời gian lao động – con số đáng chú ý đối với một công trình công nghiệp quy mô lớn.

"Trái tim năng lượng" của nền kinh tế

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh giữa các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait, với tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD.

Đây hiện là một trong những tổ hợp lọc hóa dầu lớn nhất Việt Nam, có công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày, tương đương gần 10 triệu tấn/năm.

Nhà máy sử dụng chủ yếu dầu thô nhập khẩu từ Kuwait cùng nhiều nguồn nguyên liệu khác để sản xuất các mặt hàng như xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay, khí hóa lỏng LPG và nhiều sản phẩm hóa dầu phục vụ công nghiệp.

Trong điều kiện bình thường, Nghi Sơn có thể đáp ứng khoảng 35% nhu cầu xăng dầu trong nước, góp phần giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu.

Các chuyên gia đánh giá, đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu liên tục biến động.

Những cỗ máy vận hành không nghỉ

Bên trong tổ hợp là hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại hoạt động liên tục ngày đêm. Từ các tháp chưng cất dầu thô, lò phản ứng cho tới hệ thống xử lý xúc tác đều được tự động hóa ở mức cao.

Dầu thô sau khi nhập về sẽ trải qua nhiều công đoạn xử lý để tạo ra các sản phẩm phục vụ giao thông, sản xuất và tiêu dùng.

Theo kế hoạch năm 2026, riêng quý I, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu tấn xăng dầu cho thị trường. Cả năm, tổ hợp sẽ nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 9 triệu tấn sản phẩm.

Trước áp lực về nguồn cung nhiên liệu, doanh nghiệp cũng chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào và điều chỉnh cơ cấu sản xuất nhằm ưu tiên xăng dầu cho thị trường trong nước.

Động lực phát triển của Bắc Trung Bộ

Không chỉ giữ vai trò bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn còn tạo động lực phát triển kinh tế cho Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Quá trình xây dựng và vận hành dự án đã tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, logistics, dịch vụ và công nghiệp phụ trợ quanh Khu kinh tế Nghi Sơn.

Dự án cũng góp phần chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí và hóa dầu – ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ kỹ thuật hiện đại.

Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các tổ hợp lọc hóa dầu như Nghi Sơn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về phát thải, công nghệ và sức ép cạnh tranh.

Tuy vậy, với vai trò là một trong những trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang vận hành như một "trái tim công nghiệp", giữ nhịp cho hoạt động sản xuất và đời sống của hàng triệu người dân Việt Nam.

*Sử dụng tư liệu: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

