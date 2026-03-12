Siêu dự án 39.700 tỷ đồng tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam nhận chỉ đạo mới, phải hoàn thành một khâu trước ngày lễ quan trọng

Sáng 11/3, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo báo cáo, giai đoạn 1 của dự án có tổng diện tích cần thu hồi khoảng 562,49 ha. Đến nay, các địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất 508,38 ha; tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm 501,5 ha. Diện tích đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và niêm yết công khai lấy ý kiến người dân đạt 438,1 ha.

Hiện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 199 ha, tương đương 35,4% tổng diện tích cần thu hồi. Trong đó, diện tích đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đạt 83,2 ha, tương đương 14,8%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai công việc. Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh ngay trong chiều 11/3 trực tiếp xuống hỗ trợ các địa phương.

Đồng thời, các sở, ngành và chính quyền xã Châu Ninh, xã Khoái Châu được yêu cầu tăng cường phối hợp, bố trí đầy đủ nhân lực để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án trước ngày 30/4/2026.

Một góc Khoái Châu.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu được khởi công vào tháng 5/2025, do Tập đoàn Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên - thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) hợp tác triển khai.

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu có tổng vốn đầu tư trên 39.700 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD), trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 4.000 tỷ đồng; chi phí triển khai xây dựng và thực hiện dự án khoảng 35.700 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 4 tiểu khu, gồm: Khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp (quy mô dân số 3.500 người); khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái (quy mô dân số 1.800 người), khu đô thị thương mại dịch vụ (quy mô dân số 29.700 người); khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn có 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội.

Đây được xem là dự án mang tầm cỡ quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung.

Những năm qua, Hưng Yên đang trở thành một trong những “điểm nóng” mới trên bản đồ bất động sản miền Bắc. Nhờ vị trí chiến lược giáp ranh Hà Nội, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các “ông lớn” trong và ngoài nước.

Chỉ trong vài năm gần đây, tỉnh Hưng Yên liên tục lọt vào tầm ngắm của các “ông lớn” bất động sản như: Ecopark, Vinhomes, Sunshine Group…