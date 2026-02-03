Siêu dự án 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thực hiện đang triển khai tới đâu?

Phối cảnh dự án

Đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài tuyến khoảng 124km đi qua địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. trong đó đoạn qua tỉnh Đắk Nông trước đây (nay là tỉnh Lâm Đồng) dài khoảng 23,10km, đoạn qua tỉnh Bình Phước trước đây (nay là tỉnh Đồng Nai) dài khoảng 101,03km.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành được chia làm 5 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 - thi công đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; Dự án thành phần 2 và 3 - đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang; Dự án thành phần 4 và 5 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với đoạn qua Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai trực tiếp triển khai Dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến cao tốc theo hình thức đối tác công tư - PPP), Dự án thành phần 3 (xây dựng hệ thống đường gom, cầu vượt ngang đường cao tốc trên địa bàn tỉnh) và Dự án thành phần 5 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Dự án thành phần 1 do Liên doanh Vingroup - Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Techtra được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m. Riêng đoạn qua Đồng Xoài rộng 25,5m (mở rộng dải phân cách giữa để bố trí hệ thống điện chiếu sáng). Tốc độ thiết kế là 120 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án 19.965 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 6.842 tỷ đồng, vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 13.123 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay 989 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2027.

Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 70% diện tích Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đến nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 70% diện tích dự án.

Theo dự kiến, trong tháng 2/2026, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 90% diện tích dự án và sẽ hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trong quý 1/2026.

Với Dự án thành phần 5, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 980ha, với hơn 2.100 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó, dự kiến sẽ bố trí tái định cư cho gần 1.100 hộ dân. Để thực hiện tái định cư cho các hộ dân, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng 6 khu tái định cư trên địa bàn các xã: Bù Đăng, Đồng Tâm, Tân Lợi và các phường Bình Phước, Chơn Thành với tổng diện tích hơn 26ha.

Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án, hiện các đơn vị liên quan đang trình Sở Công Thương thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công trong tháng 2/2026.

Tuyến cao tốc này sau khi được đầu tư hoàn thành sẽ kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, kết nối đến đường Vành đai 3, Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển cho khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, mở rộng không gian đô thị và công nghiệp. Dự án này cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu 5.000km đường cao tốc mà Đảng và Chính phủ đã đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030.