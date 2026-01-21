Siêu dự án 18 tỷ USD, lớn nhất lịch sử Vingroup bước vào thời khắc quan trọng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp chuyên đề rà soát tình hình triển khai dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh - đại dự án gần 18 tỷ USD của Tập đoàn Vingroup.

Trọng tâm cuộc họp là kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và ấn định thời hạn cụ thể đối với từng đầu việc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Dự án Hạ Long Xanh được quy hoạch trên diện tích khoảng 4.110 ha, trải rộng tại hai phường Hà An và Tuần Châu. Trong đó, Hà An là khu vực có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất, với hơn 3.100 ha cần thu hồi đất, liên quan tới 1.828 tổ chức và hộ dân.

Đến thời điểm hiện tại, tại Hà An vẫn còn khoảng 1.206 ha chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp tới 338 hộ dân. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương thống nhất phương án bồi thường đối với 118 hộ đã đủ điều kiện, hoàn thành trong tháng 1/2026. Với 220 hộ còn lại, hồ sơ phương án bồi thường phải được lập, thẩm định và phê duyệt chậm nhất trong tháng 3/2026, đồng thời tổ chức chi trả đúng cam kết.

Không chỉ đặt mốc thời gian, tỉnh cũng yêu cầu chính quyền phường Hà An tăng cường đối thoại, rà soát các kiến nghị tồn đọng, áp dụng đầy đủ kết luận thanh tra và quy định pháp luật để xử lý dứt điểm, tránh tình trạng né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Tại phường Tuần Châu, vướng mắc tập trung ở hơn 23 ha đất nuôi trồng thủy sản của 49 hộ dân và hơn 1 ha đất ở của 58 hộ. UBND tỉnh yêu cầu địa phương hoàn tất các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kết thúc công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 1/2026.

Về nguồn kinh phí thực hiện, lãnh đạo tỉnh đề nghị Tập đoàn Vingroup phối hợp hoàn thiện thủ tục pháp lý để chi trả bồi thường, đồng thời cùng chính quyền địa phương quản lý quỹ đất sau thu hồi, triển khai chỉnh trang không gian công cộng, bổ sung công viên, cây xanh phục vụ cộng đồng.

Trước đó, dự án Hạ Long Xanh đã chính thức khởi công ngày 19/12/2025 và được giới thiệu là khu đô thị có tổng vốn đầu tư lớn nhất cả nước hiện nay, quy mô hơn 4.100 ha, tổng mức đầu tư gần 18 tỷ USD. Chủ đầu tư dự án là Vingroup.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung ứng khoảng 55.000 sản phẩm gồm căn hộ, biệt thự, shophouse, condotel và khách sạn, với quy mô dân số khoảng 244.000 người. Hạ Long Xanh được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, sinh thái, gắn với bảo tồn giá trị Vịnh Hạ Long.