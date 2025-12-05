Siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam sắp tới ngày trọng đại: Mạng lưới kết nối "khủng" hơn 390km đường vành đai, cao tốc cùng 3 tuyến metro dần hình thành

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và vận hành thương mại vào nửa đầu 2026.

Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 4/12, Sở Xây dựng TP.HCM đã cung cấp thông tin những dự án giúp tăng cường kết nối giữa TP.HCM và Cảng HKQT Long Thành.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông cho biết, thời gian qua, TP.HCM đã và đang tích cực phối hợp với các địa phương trong vùng, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến trình đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm bảo đảm hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ khi sân bay đi vào khai thác.

Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai để kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hơn 390km vành đai, cao tốc hoàn thành năm 2026

Về hạ tầng đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP.HCM hiện có 6 dự án triển khai phục vụ kết nối sân bay Long Thành.

Cụ thể, TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh là cơ quan thẩm quyền đang chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 4 (dài 206 km, quy mô 4 làn xe). Dự án dự kiến khởi công tháng 6/2026; hoàn thành năm 2028.

Tiếp đến, TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh đang triển khai thi công 5 dự án với chiều dài khoảng 238km. Một, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, phấn đấu hoàn thành tháng 12/2025.

Hai, cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư, hoàn thành tháng 9/2026.

Ba, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành do VEC là chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2026 (ngoại trừ cầu Long Thành hoàn thành quý 1/2027).

Bốn, đường Vành đai 3 do TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh là cơ quan chủ quản, năm 2025 hoàn thành, thông xe kỹ thuật 30,5km; còn lại 39,5km thông xe kỹ thuật 30/4/2026, hoàn thành toàn bộ dự án 30/6/2026.

Năm, mở rộng Tỉnh lộ 25C do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản; đã hoàn thành 7,6km, đang triển khai thi công khoảng 6,4km, dự kiến hoàn thành trong năm 2025; đoạn dài khoảng 2,65km, chưa thể triển khai thi công do vướng mặt bằng.

Dự kiến đến năm 2026, vùng Đông Nam Bộ hoàn thành khoảng 394km/598km (128km đường Vành Đai, 266km đường cao tốc). Đến năm 2028 cơ bản hoàn thành các đường Vành đai, cao tốc, quốc lộ, hình thành khung kết cấu hạ tầng giao thông toàn vùng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

3 tuyến metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Về hạ tầng đường sắt, Bộ Xây dựng đang chủ trì chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, khởi công vào cuối năm 2026, hoàn thành năm 2035 và tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu.

Về phía TP.HCM, để sớm hình thành tuyến đường sắt phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ logictis cho vùng, khai thác lợi thế về công nghiệp và hệ thống cảng biển, TP.HCM đã giao Tổng Công ty Becamex nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt hàng hóa kết hợp hành khách từ Bàu Bàng – Cái Mép, phấn đấu khởi công năm 2027, hoàn thành trước năm 2035.

Đối với đường sắt đô thị, có 3 hành lang kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành. Một, hành lang tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành – Tham Lương; Bến Thành – Thủ Thiêm) - tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Trong đó, đoạn Bến Thành – Tham Lương, TP.HCM đang triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công, khởi công trước Đại hội Đảng lần thứ 14, hoàn thành năm 2030.

Với đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, ngày 29/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch tuyến Thủ Thiêm - Long Thành thành loại hình đường sắt đô thị và giao TTP.HCM chủ trì triển khai đầu tư. TP.HCM giao Nhà đầu tư (Tập đoàn Trường Hải) đề xuất phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP; phấn đấu khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Hai, hành lang tuyến đường sắt đô thị số 6 - tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, TP.HCM triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên triển khai sớm đoạn Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu để kết nối ray với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành; phấn đấu khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Ba, hành lang tuyến đường sắt đô thị số 6 – tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) – kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 về Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và cảng hàng không quốc tế Long Thành.

TP.HCM là cơ quan chủ quản triển khai tuyến đường sắt đô thị số 6. Tỉnh Đồng Nai là cơ quan thẩm quyền triển khai tuyến kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 về Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và cảng hàng không quốc tế Long Thành; phấn đấu hoàn thành năm 2030.