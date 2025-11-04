“Siêu đội hình” Malaysia lo ngay ngáy sau văn bản của FIFA: Nguy cơ cao bị tước cúp vô địch

Với việc FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia, một loạt án phạt bổ sung cho các giải đấu cụ thể nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

ĐTQG Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, Johor Darul Ta'zim (JDT) – CLB số một Malaysia – cũng rất có thể phải chịu liên đới.

Sở hữu tiềm lực mạnh mẽ, JDT chiêu mộ rất hàng loạt cầu thủ đắt giá, trong đó bao gồm nhiều cái tên nhập tịch thuộc danh sách bị FIFA xử phạt như Jon Irazabal, Hector Hevel và João Figueiredo. Cho đến trước khi bị treo giò, nhóm cầu thủ này đã thi đấu nhiều trận cho JDT ở các đấu trường khác nhau.

João Figueiredo (phải) đã ghi tới 10 bàn trong 10 trận khoác áo JDT cho đến trước khi bị FIFA treo giò

Một số giải đấu như các giải quốc nội Malaysia, Cúp C1 Đông Nam Á có giới hạn số lượng cầu thủ ngoại của mỗi đội. Jon Irazabal, Hector Hevel và João Figueiredo được đăng ký với tư cách cầu thủ Malaysia. Nhưng việc đăng ký có thể bị xác định là trái phép khi FIFA chỉ ra rằng 3 cầu thủ này không có hồ sơ hợp lệ khi làm thủ tục chuyển liên đoàn (ví dụ: Jon Irazabal gốc Tây Ban Nha chuyển sang LĐBĐ Malaysia).

Trên thế giới, việc dùng cầu thủ trái phép thường dẫn đến kết cục bị xử thua. Năm 2015, Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà vua vì đưa vào sân Denis Cheryshev – cầu thủ chưa hết án treo giò. Năm 2020, AS Roma bị xử thua 0-3 tại Serie A do sử dụng Amadou Diawara theo suất cho cầu thủ U22 vào thời điểm anh đã 23 tuổi.

Nếu bị xử thua các trận sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép, JDT sẽ mất danh hiệu Siêu Cúp Malaysia 2025 vào tay Selangor và mất nhiều trận thắng tại giải VĐQG Malaysia. Ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á, JDT đối diện nguy cơ bị loại sớm bởi mất 2 trận thắng trước Lion City Sailors và Bangkok United. Đây sẽ là cú sốc lớn đối với “siêu đội hình” sở hữu tổng giá trị cao nhất Đông Nam Á (15,4 triệu euro – khoảng 450 tỷ đồng).