Siêu đô thị quy mô 880 ha, tổng vốn 56.000 tỷ đồng ở Hóc Môn sắp được "hồi sinh" sau gần 20 năm đình trệ

Sở Tài Chính TP.Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Trung tâm Báo chí Thành phố, nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya tại xã Xuân Thới Sơn (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh cũ).

Khu đô thị đại học Quốc tế được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 1/7/2008, do CTCP Đô thị Đại học quốc tế Berjaya (đến từ Malaysia) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, dự án vẫn "án binh bất động" do vướng giải phóng mặt bằng. Đến năm 2022, UBND TP.HCM cùng nhà đầu tư mới bắt đầu phối hợp với các bộ, ngành để làm thủ tục điều chỉnh.

Trước câu hỏi về tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí, Sở Tài chính cho biết Thủ tướng đã quy định rõ tiến độ: dự án phải hoàn thành toàn bộ việc đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong vòng 120 tháng (10 năm) kể từ lúc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ngày 13/1/2025. Hiện chủ đầu tư vẫn đang thực hiện theo quyết định trên.

Được biết, Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya có quy mô 880 ha (8,8 km2, rộng hơn quận 1 (7,7 km2) với tổng vốn đầu tư 56.000 tỷ đồng. Dự án nằm gần quốc lộ 22 (đường Xuyên Á) và đường Đặng Công Bỉnh (đường Thanh Niên); được tách biệt hoàn toàn bởi hệ thống kênh bao quanh, phía Đông Nam giáp kênh An Hạ; phía Tây - Tây Nam giáp kênh Ranh Long An và kênh 8; phía Bắc giáp kênh Xáng.

Khu vực quy hoạch của dự án được vẽ từ bản đồ vệ tinh.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya sẽ bao gồm hệ thống giáo dục từ tiểu học đến đại học, khu dân cư, thương mại – dịch vụ, y tế, thể thao, giải trí, công viên, cùng công viên công nghệ thông tin. Dự án từng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo hiện đại cho khu vực Tây Bắc TP.HCM, với quy mô dân số dự kiến hơn 64.000 người.

Từ đầu năm 2025 đến nay, dự án ghi nhận động thái mới khi UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết do nguyên nhân chủ quan, Sở Tài chính sẽ tham mưu để thành phố chấm dứt dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đồng thời, UBND huyện Hóc Môn được yêu cầu chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp cùng nhà đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường, đảm bảo đúng quy định. Sở Tài chính cũng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ bảo đảm dự án, đồng thời tổng hợp các vướng mắc để báo cáo UBND TP hoặc trình Thủ tướng xem xét nếu vượt thẩm quyền.



